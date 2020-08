Tour-kaos: – Strammer korona-grepet igjen

Lørdag: Se La Course kl. 10 og Tour de France kl. 13.30

Forrige fredag kom nyheten om at Tour de France-lagene ville bli kastet ut ved to smittetilfeller blant ryttere og støtteapparat.

En uke seinere - dagen før Tour de France-start - hadde Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) ombestemt seg: Et lag blir likevel ikke automatisk kastet ut ved to smittetilfeller innad i laget. De nye retningsreglene kom etter et møte med representanter for Tour-lagene.

– I de tilfeller der to eller flere ryttere på samme lag har testet positivt for korona i løpet av en periode på sju dager, vil UCI gi rittarrangøren retten til å bestemme om et lag må trekke seg, opplyste UCI.

Ifølge Velonews likte franske myndigheter dårlig at koronareglene ble myket opp. Nå skal lagene ha fått beskjed om at den gamle regelen - to smittetilfeller blant ryttere og støtteapparat - gjeninnføres.

Den mektige Tour de France-sjefen Christian Prudhomme bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at arrangøren går tilbake til den opprinnelige formuleringen.

– Vi holder oss til to smittetilfeller blant de 30 personene som tilhører samme lag i løpet av en periode på sju dager, sier han.

Prudhomme henviste videre til at anbefalinger fra franske myndigheter hadde bidratt til snuoperasjonen.

Antallet nye smittetilfeller har økt drastisk i Frankrike den siste tiden. Fredag opplyste myndighetene i landet at det var registrert 7.379 nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet. Det var en betydelig økning fra de to foregående dagene.

– Epidemiens utvikling har en eksponentiell dynamikk, het det i en uttalelse fra franske helsemyndigheter.

Tour de France-startbyen Nice er i en av 19 franske regioner der det er blitt «rød alarm» på grunn av koronaviruset.

I Nice holder man pusten foran en helg som byr på åpningen av årets utsatte Tour de France. Tour de France-starten faller sammen med ny oppblussing av virustilfeller.

Nice ligger i regionen Alpes-Maritimes, en av regionene der koronaviruset er på kraftig frammarsj igjen.

Frankrikes statsminister Jean Castex sier at oppblussing som skjer i disse dager er «uunngåelig». I Frankrike er det registrert fire ganger så mange daglige positive tester som for én måned siden.