Fotballryktene: – Barcelona planlegger Liverpool-raid

Flere Liverpool-spillere kobles til Barcelona. Ifølge Goal er katalanerne ute etter Georginio Wijnaldum. En annen som kan ta turen til Spania er Sadio Mané. Mundo Deportivo hevder at senegaleseren er åpen for å bli en del av Ronald Koemans Barcelona. 28-åringen spilte under Koeman i Southampton.

Chelsea og Frank Lampard har vært svært aktive på overgangsmarkedet de siste dagene. Men fansen skriker fortsatt etter en ny keeper. Ifølge Football Insider kan det bli Gianluigi Donnarumma. 21-åringen har kun én sesong igjen av sin kontrakt med AC Milan.

Ryktene rundt London-klubben stopper ikke der. Fredag ble signeringen av Thiago Silva bekreftet, men det er fortsatt muligheter for at også Declan Rice blir Chelsea-spiller. Den anvendelige 21-åringen skal ha en prislapp på over 900 millioner kroner. Rice, som spiller i West Ham, var tidligere en del av Chelseas akademi.

Matt Doherty nærmer seg Tottenham. Fantasy-favoritten skal ifølge Football London gjennomgå den medisinske testen hos Spurs i løpet av lørdag. Wolves får omlag 140 millioner kroner for den 28-årige vingbacken.

Ifølge Football Insider er Robin Koch enig om de personlige betingelsene med Leeds. 24-åringen, som har to A-landskamper for Tyskland, kommer fra Bundesliga-klubben Freiburg.

Den klubbløse sisteskansen Claudio Bravo nærmer seg Real Betis. Det skriver Marca. 37-åringen er nylig blitt frigitt av Manchester City.

Antonio Conte er ikke fremmed for å hente rutinerte spillere til Inter. Neste mann kan bli den 34-årige Roma-spilleren Aleksandar Kolarov. Gazzetta dello Sport melder dette.

Brahim Diaz kan også havne i Serie A. Den spanske unggutten nærmer seg et utlån fra Real Madrid til AC Milan. Det skriver Marca.