Ferieparadis åpner for turister - men ikke for alle

Brasil åpner for at turister kan reise til ferieparadiset Fernando de Noronha, men det er én hake ved det.

Den vakre øygruppen utenfor Brasils kyst vil fra neste uke kunne ta imot turister igjen, opplyser lokale myndigheter. Det skriver CNN.

Men ikke alle er velkomne.

For å få adgang til øygruppen som står på UNESCOs verdensarvliste, må man kunne avlegge en positiv covid-19-test, og testen må være minst 20 dager gammel.

Man må altså ha vært syk nylig, eller framvise en test som viser at man har antistoffer i kroppen.

Det opplyste administrator Guilherme Rocha av øygruppen på en pressekonferanse torsdag, skriver CNN.

Ikke fornøyd

Det brasilianske nyhetsmediet G1 skriver at turister som har hatt covid-19, kan komme fra 1. september.

ÅPNER IGJEN: Det har ikke vært lov for turister å reise til øygruppen Fernando de Noronha, som ligger i Atlanterhavet, som følge av pandemien før nå. Foto: Colourbox

Øya har vært uten besøkende siden mars, og bedrifter på øya mener at myndighetene burde ha åpnet for flere, skriver nettstedet.

Vertshuseier Eduaro Lira sier han er glad for at det åpnes for turister, men tror at det vil komme få mennesker.

– Det er en start, sier Lira til G1.

Frykter ny bølge

Rocha forklarte ikke på pressekonferansen hvorfor de ønsket å åpne for mennesker som har hatt covid-19, skriver CNN.

Men i en pressemelding skriver de lokale myndighetene at på grunn av risikoen for en ny bølge, ønsker de å åpne for turister i flere etapper.

De skriver også at de innfører innreiserestriksjoner som «sikrer helsen» til innbyggerne på Fernando de Noronha.

– De neste trinnene vil bli studert slik at vi kan gi flere gode nyheter til befolkningen på øya og til Noronha-turismen, sier Rocha i pressemeldingen.

Det er fortsatt uvisst om man blir immun etter å ha hatt covid-19-sykdommen.

Tidligere denne uken ble det kjent at en pasient i Hongkong har fått påvist koronasmitte for andre gang.

Åpnet barer

Torsdag var det registrert 95 koronatilfeller på øygruppen som har om lag 3000 innbyggere, skriver de lokale myndighetene på Instagram.

I juni startet øygruppen gjenåpningen, og da kunne barer og restauranter åpne igjen.

Det vulkanske øyrike er kjent for sine vakre strender, turkist vann og flotte hoteller.

Fernando de Noronha ligger i Atlanterhavet, om lag 350 kilometer fra kysten av Brasil.