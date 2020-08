Ikke lenger i håndjern

Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen av politiet søndag og er alvorlig skadd. Blakes advokat, Ben Crump, sier 29-åringens tre sønner var i bilen da han ble skutt.

Skytingen av Blake i Kenosha i Wisconsin har ført til store demonstrasjoner, og til at debatten rundt rasisme og politivold har blusset opp igjen. Blake ble skutt sju ganger i ryggen da politiet rykket ut etter en telefon om vold i hjemmet.

Blakes far sa torsdag til Chicago Sun-Times at han reagerte sterkt på at sønnen har vært fysisk lenket til sykesengen, siden han er lam og ikke kan gå noe sted.

– Hvorfor har de kaldt jern rundt min sønns ankel. Han kan ikke reise seg opp selv om han ville, sier faren, Jacob Blake senior til CNN.

Håndjernene fjernet

Sheriff-kontoret i Milwaukee County sa tidligere at alle pasienter i politiets varetekt skal være lenket fast, så lenge de ikke opereres. Guvernør i Wisconsin, Demokratenes Tony Evers ble tidligere denne uken spurt om det bekymret han at Blake ble holdt i håndjern.

– Ja, for helvete, svarte Evers.

Nå er håndjernene fjernet, etter at Blakes kausjon ble betalt.

– Heldigvis så vil ikke en mann, som er paralysert og kjemper for livet etter å bli skutt sju ganger i ryggen, lenger være nødt til å takle smerten fra å ha anklene og håndleddene sine lenket fast eller traumet fra å ha en væpnet vakt, sier Blakes advokater, Ben Crump, Patrick Salvi og B'Ivory Lamarr i en uttalelse.

Blake «vedgår at han hadde en kniv i sin besittelse» og det ble funnet en kniv på åstedet, sa statsadvokat Josh Kaul i Wisconsin på en pressekonferanse onsdag lokal tid.

Uklart hva som skjedde

Hva som egentlig skjedde da Blake ble skutt er uklart.

Statsadvokater sier politiet kom til stedet etter å ha fått en telefon fra en kvinne om en uønsket mann. Politibetjentene forsøkte å pågripe Blake og brukte en elektrosjokkpistol uten at det stoppet ham.

Blake gikk rundt bilen og inn på førersiden og «lente seg framover» og en av politibetjentene «avfyrte sitt våpen sju ganger». Alle skuddene traff Blake i ryggen, sier statsadvokat Kaul, som legger til at det ble funnet en kniv på gulvet på førersiden i bilen.

I etterkant av hendelsen har det vært omfattende demonstrasjoner, opptøyer og hærverk i Kenosha. Sent tirsdag kveld ble to personer skutt og drept, og en hvit person ble filmet mens han åpnet ild med et halvautomatisk våpen.

President Donald Trump vil sende føderale styrker til byen for å slå ned på opptøyene.

Politibetjenten som skjøt ble også identifisert og er suspendert mens etterforskningen pågår.