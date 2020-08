USA: 25-åring har trolig hatt covid-19 to ganger

Tidligere denne uken ble det første tilfelle av at en person har vært smittet to ganger bekreftet i Hongkong. Nå tror forskere de har sett det første tilfelle i USA, skriver CNN.

Gentester indikerer at pasienten har vært infisert med to forskjellige varianter av viruset, skriver teamet ved the University of Nevada Reno School of Medicine og the Nevada State Public Health Laboratory i sin rapport.

Pasienten ble først diagnostisert med koronaviruset i april etter å ha hatt sår hals, hoste, hodepine, kvalme og diaré. Han ble bedre rundt 27. april, og testet negativt to ganger etter det.

En drøy måned senere ble mannen syk igjen. 31. mai søkte han behandling for feber, hodepine, svimmelhet, hoste, svimmelhet og diaré. Fem dager senere ble han lagt inn på sykehus, og hadde behov for oksygentilførsel. Han ble testet på nytt, og testet positivt for covid-19.

Analysene av genmateriale fra mannen tyder på at han har vært smittet av to forskjellige varianter av viruset. Funnene tyder på at man kan bli smittet mer enn en gang.

– Vi vet fortsatt ikke hvor mye immunitet man bygger opp etter å ha blitt frisk fra covid-19, hvor lenge immuniteten varer, eller hvor bra antistoffene beskytter mot reinfeksjon, sier Mark Pandori, direktør ved Nevada State Public Health Laboratory.



– Dersom reinfeksjon er mulig i løpet av så kort tid, kan det implisere hvor effektiv en vaksine kan være. Det kan også implisere om man kan oppnå flokkimmunitet eller ikke. Det er viktig å få frem at dette er et enkeltfunn. Det gir ikke informasjon som kan generaliseres.