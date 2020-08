Beskyldes for løgn – men bevisene taler i hennes favør

Årsaken er at hun har brukt en lignende anekdote tidligere. Det har ført til påstander om selvplagiering.

Det var under hennes tale torsdag at presidentens datter fortalte en historie om sønnen Joseph.

– Da Jared og jeg flyttet til Washington med de tre barna våre visste vi ikke helt hva vi hadde i vente. Men barna våre elsket det fra starten. Sønnen min, Joseph, bygde umiddelbart en Lego-replica av Det hvite hus til bestefaren sin. Presidenten har den fortsatt stående på Det ovale kontor og viser den fram til verdensleder, slik at de får vite at han har de beste barnebarna på jorda, sa Ivanka, som nå er rådgiver for faren sin.

Dette fikk flere til å ta til sosiale medier for å påpeke likheten mellom denne historien og en Ivanka tidligere har fortalt om seg selv.

Hevder begge historiene er oppspinn

WNYC-reporteren Andrea Bernstein har blant annet skrevet boken «American Oligarchs» om Trump-familien. Hun er blant de som påpeker at Ivanka i 2007 sa at hun selv hadde bygget en Lego-modell av Trump Tower en gang. Den gangen fikk hun kritikk av faren for at modellen ikke var nøyaktig nok.

– Herregud, Ivanka forteller en historie om at sønne Joseph bygde en Lego-modell av Det hvite hus. Hun fortalte den samme historien om at hun en gang bygde et Trump Tower av Lego. Den historien var ikke sann, skriver Bernstein på Twitter, og legger ved et avsnitt fra boken der hun skriver at Trump Tower-historien aldri fant sted.

I boken sin «The Trump Card» innrømmer Ivanka selv at Trump Tower-historien er oppspinn, skriver Business Insider.

Finnes bevis

Det er ett stort problem med Bernsteins påstander. Det finnes nemlig bildebevis på at Trump har en Lego-replica av Det hvite hus i Det ovale kontor.

Etter at Business Insider og Bernstein sådde tvil om historien er ekte, har Ivanka selv lagt ut et bilde av sønnen og presidenten der de poserer med byggverket.

Flere andre har også gått til angrep på de som mener historien er oppspinn.

Bernstein skriver i et svar på sin egen Twitter-melding at hun har sett bildet Ivanka la ut.

– Jeg har spurt Det hvite hus om tre år gamle Joseph virkelig bygde det på eget initiativ, og om han har fått assistanse, skriver hun.

Business Insider påpeker at byggverket ikke er synlig på nylige bilder fra Det ovale kontor, men på bilder fra mars 2019 kan man se Lego-byggverket pryde peishyllen på presidentens kontor, skriver The Guardian.