Herrem har ektemannen som trener: – Du glemmer meg

Ny situasjon for Camilla Herrem og Steffen Stegavik.

Se Sola - Vipers Kristiansand på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 18.00.

Camilla Herrem har fått ektemannen Steffen Stegavik som ny trener i Sola.

Håndballparet har vært sammen i 14 år, men har hatt to forskjellige karrierer som spillere.

Nå er de på samme lag i ulike roller.

– Jeg er ekstra nervøs, i alle fall for denne lørdagen. På mine vegne fordi det er lenge siden kamp, og på hans vegne fordi det er hans første offisielle kamp som trener, sier den meritterte landslagsveteranen.

Og det er litt av en motstander i debuten og serieåpningen for ekteparet. Stjernegalleriet til Vipers Kristiansand med Nora Mørk i spissen.



– Glemmer meg

De to har jobbet sammen noen uker og stortrives med det tette samarbeidet.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Nå får jeg en trener jeg kjenner godt i alle fall, sier Herrem til TV 2.

Det har vært positivt og det synes de andre jentene på laget også.

– Det fungerer veldig bra. Det er vinn, vinn for begge, mener Stegavik, og følger opp med at han ikke har så mye fokus på Camilla under trening fordi hun er den hun er.

Det får spilleren, som i desember ble kåret til VMs beste venstrekant, til å tenke seg om.

– For å være helt ærlig. Jeg tror ikke han har sagt «BRA» til meg én gang i de ukene han har vært trener. Alle andre får høre det, men du glemmer meg tror jeg.

Ektemannen og treneren innrømmer det, og føyer til.

– Jeg har ikke så mye å lære deg, ler han.

– Vi kommer til å bli uenige

Så det kommer neppe til å skje at ektemannen vraker kona.

– Hun er verdens beste venstrekant. Hun har posisjonen i laget. Det er ikke noen skjær i sjøen om spilletid. Hvis Camilla er frisk spiller hun og det er folk innforstått med. Så det er ikke vanskelige valg som kunne ha oppstått når du skal være trener for en spiller som er kona, mener Stegavik.

- Vi kommer til å bli uenige, men sånn skal det være, sier han.

- Det er ikke noe nytt at jeg kan bli uenig med treneren, smiler Herrem.

– Men nå er forskjellen at jeg bare diskuterer det rett med treneren framfor å sutre til ektemannen.

Replikkene går kjapt mellom de to. Også om arbeidsfordelingen som trener og spiller på hjemmebane.

– Det blir mange timer for meg med håndball på pc´n, og så får hun sitte og se på seriene sine. Så får jeg rope hvis jeg lurer på noe, sier Stegavik, mens Herrem ligger på sofaen og ler.

- Men det fungerer veldig bra, sier en fortsatt lattermild Herrem, og nevner Real Housewives in Beverly Hills, som hun akkurat da minner om..

– Og jeg synes jo vi er flinke til å hjelpe hverandre. Men jeg trenger ikke se så mange timer med klipp som han gjør. Men det er gøy, sier Herrem.

– Og det er fortsatt god stemning?

– Ja, vi har jo ikke begynt å spille om poeng ennå, sier treneren

– Det positive nå er at vi har tankene på samme plass i samme lag. Samme tema, samme mål, samme alt, forklarer han.

– Samme lag og samme tidsskjema er deilig. Nå er vi hjemme til samme tid og ser hverandre om kveldene, føyer Herrem til.

Men hvis sesongen ikke går etter planen er det jo ofte slik at spillere vrakes og trenere får sparken.

Hvem må gå hvis det går galt i Sola?

– Jeg tror nok at hun har høyere stats i Sola enn meg, sier Stegavik, og legger til et ertende - enda.

– Ja, men jeg vil at treneren skal bli, ler Herrem