Kommer med advarsler før demonstrasjonene i Oslo

Sist helg ble det kaos under en SIAN-demonstrasjon i Bergen. Politiet måtte bruke pepperspray, og SIAN-leder Lars Thorsen ble skadd under sammenstøtene.

For to uker siden ble én person pågrepet etter å ha slått en politimann i ansiktet med en stang.

Lørdag klokken 13:00 er det ny demonstrasjon. Denne gangen utenfor Stortinget i Oslo.

– Har dere kontroll?

– Det er sterkt å si vi har full kontroll. Vi vet aldri hva som vil skje, men vi forbereder oss veldig godt, sier politimester i Oslo, Beate Gangås.

Samtidig som politiet planlegger for demonstrasjonen lørdag, etterforsker de det som skjedde på Furuset for to uker siden.

Opprettet mange titals straffesaker

Totalt er det opprettet 50 straffesaker. Halvparten av gjerningspersonene er identifisert. Syv er under 15 år, fire mellom 15 - 18 år, og 13 over 18 år gamle.

Syv personer er siktet for vold mot offentlig tjenestemann, et par på skadeverk, og de fleste for ordensforstyrrelser, viser dokumenter TV 2 har fått tilgang på.

Politiet advarer

Politimesteren i Oslo ber folk tenke seg nøye om før demonstrasjonen i Oslo på lørdag.

– I den grad det brukes ulovlig midler, skadeverk eller vold, så vil vi etterforske de sakene. Det vil bli en straffereaksjon, der vi klarer å bevise at noe straffbart har skjedd, advarer Gangås.

Heller ikke de mindreårige slipper unna.

– I de sakene som omhandler mindreårige, foretar vi bekymringssamtaler med foreldre.

– Så ingen slipper unna?

– Nei, man gjør ikke det. Rører man seg utenfor spillereglene som gjelder, så skal vi straffeforfølge det, sier politimesteren.

– De fleste går fint. 6000 hvert år. Når folk tyr til ulovlige midler, er vi nødt til å svare med kraftigere lyd.

– Skremmende og trist

Sigve Bolstad er leder for politiets fellesforbund. Han likte ikke det som skjedde i Bergen forrige helg.

– Utviklingen man ser er både skremmende og trist, mener han.

På bilder fra demonstrasjonen kunne man se politiet bli jaget vekk av demonstrasjonene.

– Det er sjeldne scener. Politiet hadde nok gjort noen taktiske vurderinger for å ikke hause opp situasjonen. At politiet må kjøre til politihuset, og slå ring rundt politihuset, da er det noe som er på ville veier, sier Bolstad.

Før lørdagens demonstrasjon ønsker han å minne om politiet rolle under en slik demonstrasjon.

- Politiet er satt for å verne om ytringsfriheten. Det vil si at man skal sørge for å følge grunnloven til punkt og prikke.

Ber medlemmer om å ikke møte opp

Noen av de største islamske organisasjonene ber sine medlemmer om å ikke møte opp for å protestere lørdag.

Asim Kiyani, leder for organisasjonen Samfunnsengasjerte norskpakistanere oppfordrer sine medlemmer til å bli hjemme.

– Ikke møt opp. Ta det online, og marker at du er uenig der, sier han.

Bismah Ejaz i Islamic Cultural Centre Ungdom skal heller ikke møte opp utenfor Stortinget lørdag, og ønsker ikke å gi SIAN oppmerksomhet.

– Å møte opp bidrar kun til å øke oppmerksomheten rundt SIAN. Ved å ikke møte opp, får de ikke den oppmerksomheten, sier hun.

Vært i møte med politiet

Islamsk råd Norge (IRN) har i løpet av de siste dagene hatt møte med politiet og politidirektoratet vedrørende SIAN sin planlagt demonstrasjon på Eidsvolls plass i Oslo førstkommende lørdag.

De skriver på sin Facebookside at de fraråder alle om å ikke møte opp der SIAN holder sine arrangementer.

– La dem være oversett og ignorert. Vi er sikre på at deres budskap svekkes mest når de får minst oppmerksomhet, står det.