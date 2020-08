Bekrefter forhold

Etter mye av og på er Khloé Kardashian, kjent fra reality-serien «Keeping up with the Kardasihans», og basketballstjernen Tristan Thompson, sammen igjen.

Det skriver Daily Mail.

Avslørt på Instagram

I 2018 ble det mediehysteri da det ble kjent at Thompson ble tatt i utroskap. NBA-spilleren skal etter alt å dømme ha hatt en affære med Jordyn Woods, som er bestevenninnen til Khloés halvsøster, Kylie Jenner. Det hele skjedde når Kardashian-søsteren gikk gravid med parets nå to år gamle datter, True Thompson. I 2019 ble det offisielt slutt mellom paret.

En hel verden ble vitne til hvordan utroskapskandalen utspilte seg i den populære serien «Keeping up with the Kardashians».

Den siste tiden har det blitt spekulert i om hvor vidt paret er sammen igjen, noe som nå tilsynelatende er bekreftet.

Fredag postet Khloé Kardashian et bilde på Instagram i sammenheng med sin nye bikinikolleksjon. Den tidligere svogeren til 36-åringen, Scott Disick, kommenterte under bildet at Thompson «er en heldig mann».

Us Weekly skal tidligere denne måneden bekreftet at paret var sammen igjen, men det er først nå at en fra Kardashian-klanen bekrefter spekulasjonene.

Paret har også isolert seg sammen i Kardashians bolig LA under korona-tiden.