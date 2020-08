Mener Giske burde ha blitt innstilt som leder

Laila Bøkestad Nilsen mener Giske-saken har gått ut av proporsjoner og mener det handler om måten han har blitt behandlet på.

– Jeg reagerer på, for det første, er at det var en enstemmig innstilling mandag på Trond Giske, og at det i etterkant har kommet historier, som ikke er nye, som han allerede har beklaget, sier Bøkestad Nilsen til TV 2 og fortsetter:

– Men det er selve måten vi har behandlet han på som menneske, og der mener jeg media har et stort ansvar, sier hun.

Torsdag kveld ble innstillingen hvor Giske var innstilt som leder, vraket etter at AUF trakk sin støtte.

Fredag skal valgkomiteen presentere en ny innstilling, og komitéleder Arild Grande sier at det går mot en kvinnelig leder i innstillingen.

Giske blir vraket som leder i innstillingen som skal landes nå i kveld. Etter det TV 2 får opplyst er Giske helt ute av styret.

På snørra

I et debattinnlegg i VG og Dagbladet fredag spør Bøkestad Nilsen om det ikke bør være rom for å reise seg igjen.

– Om du går på snørra en gang, skal det da ikke være rom for å reise seg igjen? Er det, det vi skal lære våre barn?, skriver hun.

I innlegget skriver hun også at hun ikke kan sitte stille i båten lenger.

– Jeg ønsker ikke at framtida vår (barna våre) skal huske denne saken med at det ikke var en kjeft som sto opp for Giske når han ble satt i en offentlig gapestokk, skriver hun.

– Hvorfor tror du at så få tør å støtte Giske offentlig?

– Det kan handle om ukulturen som har vært i partiet, og det kan være at folk har vært og er redd for posisjonene sine, sier Bøkestad Nilsen til TV 2.

Når det gjelder at noen mener man bør slutte å snakke om person, men ha fokus på politikk i stedet, sier lederen for Malvik Arbeiderlag at Giske-debatten handler om politikk.

– God leder

– Jeg synes dette handler om politikk i aller høyeste grad, at vi skal ta tak i det og gjøre en formidabel jobb framover med akkurat dette tema her, dette er politikk på høyt plan, spør du meg, sier hun.

– Tenker du at Giske fortsatt hadde kunne blitt valgt som leder og tatt denne ryddejobben som du beskriver?

– Ja, soleklart. Jeg står for det, og mulig at mange er imot meg, men jeg vet at han vet hvor skoen trykkre, jeg vet at han har tatt et oppgjør med seg selv, jeg vet at det er historier som er tilbake i tid. Jeg føler meg veldig sikker på at han hadde kommet til å bli en god leder i Trøndelag, sier hun.

– Leit at han vrakes

Trine Reitan, kommunestyrerepresentant for Verdal, sier til TV 2 at hun synes det er leit at Giske vrakes.

– Jeg er en av dem som har støttet et comeback for Giske sterkt og synes det er leit at han vrakes.

Hun advarer likevel mot kampvotering.

– Selv om jeg mener at han er en vanvittig god leder, så er vi skadet nok som det er. Når valgkomiteen går til et ekstraordinært møte for å finne en annen innstilling, så tror jeg vi skal lytte til det, sier Reitan.

– Jeg får mange henvendelser om utmeldinger fordi Giske blir vraket. Jeg tror det både blir utmeldinger hvis Trond ikke får noen plass og hvis han får det, fortsetter hun.

Reitan reagerer på håndteringen.

– Det er synd at vi ikke får med Trond på laget. Jeg synes det er noe som blir håndtert underlig, når noen slipper to historier og ett varsel to dager før årsmøtet.