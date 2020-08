Ejuke solgt - det gir Vålerenga milliondryss

Tidligere Vålerenga-spiller Chidera Ejuke (22) er solgt fra Heerenveen til russiske CSKA Moskva. Det er gode nyheter for Vålerenga.

Ifølge Transfermarkt er nigerianeren solgt for 12 millioner euro, den samme summen også VG har meldt.

Ifølge avisen får osloklubben 10 prosent av overskuddet etter å ha solgt Ejuke til Heerenveen for 20 millioner kroner for to år siden.

Stemmer opplysningene betyr det én million euro, altså rundt 10,5 millioner kroner, går rett i klubbkassa til Vålerenga.

22-åringen har signert en fireårskontrakt med den russiske storklubben.

I sin ene sesong i nederlandsk fotball ble Ejuke Heerenveens toppscorer. Ni scoringer og fire assist ble fasiten før han skiftet beite.

– Chidera har oppfylt alle forventningene våre. Han har utviklet seg videre med oss og blitt enda bedre. Hans overgang til CSKA Moskva sier alt. Vi takker Chidera og ønsker ham lykke til videre i karrièren, sier Heerenveen-trener Johnny Jansen til klubbens nettsider.