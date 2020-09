Hvis jeg kunne reist tilbake i tid, ville jeg tatt turen til Kaupanger i 1988. Der sitter jeg som 13-åring på gutterommet – og titter drømmende på en diger plakat av en Ferrari Testarossa på veggen. I hylla hadde jeg også plassert en Testarossa modellbil på hedersplassen.

Den gangen fikk jeg såvidt lov å se Miami Vice – "detektimen" – på fredagskveldene. Det var den mest populære TV-serien på 80-tallet – med masse action, bråtøffe helter og kule biler.

Jeg hadde sett Don Johnson, eller James "Sonny" Crockett som han var kjent som i serien, rase rundt i en hvit utgave av den italienske superbilen. Etter min mening var det den kuleste superbilen man kunne få på 80-tallet.

Det var også en bil som var fullstendig utopisk å tenke på at jeg en gang skulle få kjøre. Men det var jo lov å drømme. Og det gjorde vi – vi som vokste opp på 80-tallet.

– Kan vi mekke på en Ferrari sjæl?

Møte med meg selv

Tilbake til denne 13 år gamle utgaven av meg selv, ville jeg altså dratt – og sagt.

– Hei meg! Her sitter du, eh ... jeg. Jeg ville bare stikke innom for å si at om 34 år kommer du, altså jeg, til å kjøre den bilen! Ja, det er sant. Det er bare å begynne å glede seg.

– Forresten, én ting til før jeg stikker. Ikke bli så deppa for de matte- og tyskprøvene du sliter så fælt med. Det kommer om noen år noe som heter smarttelefoner. De kan både regne og oversette for deg. Dette løser seg. Ha det bra!

Tilbake i Sogn

Jeg lurer på hvordan en slik samtale ville påvirket livet mitt videre ...

Uansett. Her er jeg, altså. Tilbake i Sogn – bare en kjapp fergetur unna barndomshjemmet. Foran meg står en knallrød Ferrari Testarossa. Ikke bare det. I hånden har jeg nøkkelen.

Don Johnson kan bare ta seg en bolle – nå er det endelig Vegard Møller Johnsen sin tur!

I videoklippet øverst i artikkelen kan du bli med på en aldri så liten tidsreise. Få vite mer om hva som gjør denne bilen så spesiell, historien om hvorfor Ferrari laget de populære rillene langs siden – og ikke minst, se hvordan Broom-Vegard (ikke) kler hockeyhår!

