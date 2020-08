Nederlandske Johan Jacobus Kootte ble drept av isbjørn

Han lå i teltet sitt da han ble angrepet av bjørnen. Pårørende er varslet, melder Sysselmannen på sine nettsider.

Det var klokken 03.50 natt til fredag politiet hos Sysselmannen fikk melding om at en person på campingsplassen var angrepet og skadet av en isbjørn.

Bjørnen ble skutt mot av folk på stedet og gikk mot flyplassen, som ligger like i nærheten, skriver Sysselmannen.

Kootte ble bekreftet omkommet av en lege på stedet.

Tatt hånd om av politiet

De øvrige som befant seg på campingplassen er tatt hånd om av helsepersonell og psykososialt team fra Longyearbyen lokalstyre. Alle bodde i telt på campingplassen. De er ikke fysisk skadet, og vil bli avhørt utover dagen. Det dreier seg om tre tyskere, en nordmann, en finne og en italiener.

Politiet etterforsker saken videre og vil blant annet klargjøre hendelsesforløpet.

Sist en person ble drept av en isbjørn på Svalbard var i 2011.

– Det er en kjempe tragisk hendelse. Vi har selvfølgelig systemer for å håndtere slike situasjoner, der formålet er å ta imot de som har stått nærmest hendelsen, og det har vi gjort.

Ikke uvanlig med besøk av bjørn

Assisterende Sysselmann, Sølvi Elvedahl sier til TV 2 at det ikke er uvanlig at man har besøk av isbjørn på denne tiden av året, men erkjenner at det var vært vel mange besøk den siste uken.

– Dette er en tragisk hendelse. Alle som bor her er klar over at vi har en isbjørnfare. Sysselmannen er også klar på at vi ønsker at folk som skal bevege seg utenfor bebodde området, skal man ha med seg skremmemidler, og det er anbefalt å ha med seg våpen, sier hun.

- Dette er også en sterk påminnelse om at vi befinner oss i isbjørnland og må ta forholdsreglene for å sikre oss, sier Elvedahl.

– Bør innbyggerne være redde?

– Ikke mer enn «vanlig», men man skal være observante.

Arild Olsen er leder for lokalstyret på Svalbard. Han sier til TV 2 at fokuset nå er å ta vare på de berørte, og få ut god og korrekt informasjon til innbyggere på Longyearbyen.

– Er informasjonen god nok til folk som kommer til Svalbard?

– Jeg vil ikke sette denne hendelsen i forbindelse med det generelle bildet. Det generelle bildet er at informasjonen er god, og folk som kommer opp til Svalbard er klar over at det ferdes isbjørn her oppe, sier han.