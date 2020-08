– Utrolig at det ble så få sår etter velten

Lørdag: Se Tour de France på TV 2 kl. 13.30

Alexander Kristoff veltet under EM i Plouay på onsdag. Nordmannens rittsykkel knakk. Velten kunne vært katastrofal med tanke på Kristoffs Tour-deltakelse. Nå priser 33-åringen seg lykkelig over at det gikk så bra som det gikk.

– Jeg har veldig lite vondt. Jeg er litt rød i pannen og har små sår på fingeren. Det er ikke så mye å skryte av. I tillegg har jeg et lite sår på rumpa og skulderen. Jeg var egentlig heldig. Vi krasjet i 70 km/t. At det ble så lite sår ut av det er utrolig, sier han.

Lørdag er Kristoff én av flere som kan vinne åpningsetappen i Tour de France. En seier vil samtidig bety at han kan ikle seg den gule ledertrøyen.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg kommer til å fokusere på å prøve å vinne. Da får jeg den gule trøyen hvis jeg klarer det. Jeg har aldri vunnet den første etappen før selv om jeg har vært nær. Jeg kommer til å fokusere på å gjøre de rette tingene, så får vi se om jeg er rask nok mot slutten. Jeg har ikke et opptrekk her, så jeg må spille på andre, sier han.

Kristoff mener formen er stigende.

– Jeg føler at Dauphiné fikk meg opp på et litt høyere nivå. Jeg følte meg bra i NM og EM. Det blir spennende i morgen. Jeg håper og tror at jeg kan henge med. Jeg har ikke spurtet så mye i det siste. Jeg ville blitt overrasket om jeg smekker til og vinner, men hvorfor ikke? Det kan gå. Jeg har tro på at jeg kan prestere bra i Touren, forteller Kristoff, som anslår han har vinnermuligheter på sju Tour-etapper.

Det er meldt regn i Nice på lørdag. Det skremmer ikke Kristoff. Snarere tvert imot.

– Jeg har fått skivebremser på sykkelen. Da står jeg ikke noe tilbake for de andre. Med skivebremser har jeg følt meg bra når det er teknisk og vått. Jeg gruer meg ikke spesielt til forholdene hvis det er vått. Det passer meg greit, sier han.

En ny sykkel er også på plass.

– Colnago har vel flere rammer. Jeg har fått en ny nå. Det går fint, beroliger han.

Den store x-faktoren i årets Tour er smittesituasjonen i Frankrike. Kristoff er ikke bekymret.

– Vi går stort sett med masker og er ikke i kontakt med noen andre enn de på laget. Jeg føler meg rimelig trygg, sier han.