Fra mating med skje til CL-finale på ett år: – Aldri et alternativ å gi opp

– I de første to ukene lå jeg på stuegulvet. Jeg var ferdig. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å komme meg på trening dagen etter.

Ordene tilhører Ingrid Syrstad Engen i TV 2 Sumo-serien Proffjentene. Der forteller hun åpent om den tøffe starten hun fikk på eventyret i tyske Wolfsburg, et eventyr som søndag kan toppes med seier i selveste Champions League.

– Det er fortsatt litt uvirkelig, men det begynner liksom å nærme seg. Man begynner å finne fokuset og gå i den boblen som man gjør før sånne store kamper. Jeg føler meg klar nå, sier Wolfsburg-profilen til TV 2 forut for karrierens største kamp på klubbnivå.

Kontrasten til den tøffe starten på oppholdet i storklubben, der hun ikke klarte å verken stå, gå eller spise uten hjelp, er enorm, og forut for søndagens finale mot Lyon er hun klokkeklar på at hun i dag ikke ville vært foruten innsatsen som ble lagt ned.

– Det har absolutt gjort noe med meg. Både når det gjelder å være mer robust og stabil på banen og også det å takle det nivået som er her. Det tok litt tid, men å sitte her og være klar for en Champions League-finale med dette bra laget er stort. Jeg kan egentlig ikke drømme om at det skal bli så mye bedre. Det er absolutt verdt å gå gjennom slike perioder for å komme dit man er nå.

– Vurderte du på noe tidspunkt å gi deg og at dette var noe du ikke ville klare?

– Nei, det har jeg aldri gjort. Det har aldri vært et alternativ å gi seg. Jeg har alltid funnet glede i fotballen, selv når det er tøft fysisk. Det har aldri vært et alternativ å gi opp, fordi jeg føler virkelig at jeg lever drømmen. Det kom til å bli bra etter en stund, og det ble det, sier 22-åringen.

KJEMPET SEG FORBI BARCELONA: Jennifer Hermoso og de spanske stjernene måtte bite i gresset etter 0-1-tap for Syrstad Engen og co. i semifinalen. Foto: Sergio Perez/AFP

Mener de må la respekten for Lyon ligge

For i løpet av året som er gått siden hun måtte sin egen mor til å mate henne med skje på stuegulvet, har Syrstad Engen gjennomført en strålende debutsesong i tysk fotball. Wolfsburg er allerede ligamester og cupmester, og har etter mandagens sliteseier i semifinalen mot Barcelona nå kun Lyon mellom seg selv og en trippeltriumf som vil gi gjenklang over hele Europa.

Skjønt, kun og kun. Lyon har vunnet de fire siste Champions League-troféene - to av dem i finaleoppgjør mot nettopp Wolfsburg - og er favoritter igjen.

– Det er mange spillere her som vet hva som møter oss. Vi er mer kjent med måten deres å spille på enn vi var mot Barcelona, så sånn sett tror jeg det kan passe oss litt bedre. Men det er noe med det mentale. Når man går inn og vet at Lyon har vært litt overlegne i Champions League de siste fire årene, så må man liksom slippe respekten litt nå og virkelig tenke på at vi har muligheten til å ta den tittelen og sitte på den tronen selv i år. Jeg tror absolutt det gir ekstra motivasjon for vårt lag å kunne slå Lyon, sier Syrstad Engen.

Midtbanespilleren er klar på at dersom hun og lagvenninnene får ut sitt maksimale prestasjonsnivå, så kan de matche den firedobbelte mester fra nabolandet Frankrike. I 1-0-seieren over Barcelona kunne de prise seg lykkelig over ineffektivitet hos motstanderen, men nå tror trønderen at de står overfor en motstander som står bedre til deres egen stil.

– Vi er ikke fornøyde med måten vi løste ting på mot Barcelona, men vi får ta med oss den egenskapen at vi klarer å score og vi klarer å forsvare den ledelsen. Alle de bevegelsene Barcelona har og det at de overfylte på den ene siden gjorde det vanskelig for oss, og jeg tror Lyon er litt annerledes å spille mot. Det kan passe oss bedre, men det er ikke noen tvil om at vi ønsker å være bedre i vårt offensive etablert angrepsspill også, sier hun.

Hegerberg er meldt i troppen: – Det får bli deres sak

Etter å ha slått ut en norsk landslagsvenninne i semifinalen i Caroline Graham Hansen er det altså Ada Hegerbergs Lyon som venter i den store finalen. Franskmennene har registrert den korsbåndsskade norske verdensstjernen i sin Champions League-tropp, til tross for at hennes mor og talskvinne Gerd Stolsmo forut for sluttspillets gjenoppstart var tydelig på at kampene kom for tidlig.

Syrstad Engen vil ikke spekulere i om det grepet er et psykologisk spill fra den regjerende mesterens side eller om det kan tenkes at Hegerberg plutselig står på motsatt banehalvdel søndag.

– Det vet jeg rett og slett ikke, og er ikke noe jeg tenker noe særlig over. Det får bli deres sak hvordan de gjør det der. Det er ikke noe vi har fokus på. Vi har fokus på hvordan vi selv skal gjøre det best mulig, og om det skjer, så får vi takle det også, sier Wolfsburg-spilleren.

Bruker Frankrike-opplevelsen som motivasjon

Ett år er gått siden det positive VM-sluttspillet i nettopp Frankrike der Syrstad Engen fikk sitt virkelige internasjonale gjennombrudd. Hun ble den store helten med sitt matchavgjørende seiersspark i straffekonkurransen mot Australia, men opplevde også et tungt øyeblikk da hun laget straffespark mot vertsnasjonen Frankrike i gruppespillet.

– For din del kan søndagen kamp bli en revansje mot fransk motstand. Hvordan vil det føles?

– Man bruker sånne ting som motivasjon, og man lærer av sånne situasjoner. Det å slå fransk motstand hadde smakt veldig godt, så det er det vi går for, sier hun bestemt.

Det nevnte straffesparket mot Frankrike ble tildelt etter bruk av VAR, et hjelpemiddel som igjen gjør sitt inntog i søndagens finale. Det er den første kampen i Champions League denne sesongen som bruker verktøyet, og den norske profilen ønsker det velkomment.

– Spesielt i sånne tette oppgjør, så er det en del sånne situasjoner. Det må man være forberedt på at det kan være også i finalen. Jeg tror ikke at man skal gjøre noe annerledes av den grunn. Men det er jo bra at de har det, og jeg skulle gjerne hatt det gjennom hele turneringen, sier hun.

Motstander kan vinne selv om hun taper

Søndagens finale blir spesiell for mange, men som TV 2 tidligere denne uken har omtalt, kanskje ekstra spesiell for et par av Wolfsburg-spillerne som forlot klubben i sommer før Europas gjeveste klubbturnering ble gjenopptatt.

Norske Kristine Minde dro hjem igjen til hjemlandet og RBK, mens det for islandske Sara Björk Gunnarsdóttir blir en ekstra spesiell kveld søndag. Midtbanespilleren startet nemlig sesongen som Wolfsburg-spiller, var med på å spille dem frem til kvartfinalen, men stiller i Lyon-drakt på motsatt siden av banen søndag.

SKIFTET BEITE: Lyons islandske midtbanespiller Sara Björk Gunnarsdottir (til venstre) startet sesongen som Wolfsburg-spiller. Nå møter hun dem i finalen. Foto: Alvaro Barrientos/AFP

– Det er spesielt. Det er helt unormalt. Når det gjelder Kristine, så skulle jeg ønske at hun kunne vært her og opplevd det samme, og så møter man Sara på motsatt banehalvdel. Det er spesielt for oss, men særlig for dem. Det er rart, men sånn ble det i år, sier Syrstad Engen.

Søndag kveld vet man hvilket lag islandske Gunnardsóttir får feire med, og også hvilke norske jenter som kan juble som ny Champions League-mester. Det som (trolig) blir vår eneste representant på banen ser frem til å møte rivalene fra Lyon, og spår også en jevn affære.

– Det er to av de største klubbene som har vært i Europa de siste årene. Da blir det naturlig at det blir en rivalisering mellom klubbene. Jeg håper at kampen vil vise det høye nivået som er i de to lagene og at det blir en artig kamp å se på. Jeg tror absolutt det blir jevnt, avslutter Ingrid Syrstad Engen.

Forut for sin første store europeiske finale.

