Familie-SUVen RAV4 har vært en stor suksess for Toyota i mange år. Siden lanseringen av femte generasjon for to år siden, har japanerne utlevert rundt 900.000 biler på verdensbasis.

Nå kommer også utgaven veldig mange hjemme i Norge har ventet på. RAV4 er for første gang, og endelig, tilgjengelig som ladbar hybrid.

Her tar Toyota med seg mange års erfaring med utvikling og salg av hybridbiler, som gjør at de også har et teknologisk forsprang på mange av konkurrentene.

Toyota i Norge har naturligvis store forventninger til bilen, og regner med å selge rundt 3.000 eksamplarer bare i løpet av årets fire siste måneder. At dette blir en av de viktigste modellene til Toyota på lang tid, er det derfor ingen tvil om.

Topputgaven vi kjører (Executive Bitone) er spekket med utstyr. Utvendig snakker vi blant annet 19 toms felger, todelt lakk og panorama glasstak.

Hva er dette?

Nye RAV4 plug in hybrid bygger naturligvis på den vanlige hybridutgaven, og Toyotas TNGA-plattform.

Batterikapasiteten er økt betraktelig på nykommeren, og er på 18,1 kWt. Bensinmotoren på 2,5 liter er oppjustert fra 177 til 185 hk. I tillegg har bilen to elektriske motorer. Den som driver bakhjulene er den samme som før, mens motoren foran er blitt sterkere.

Samlet systemeffekt er 306 hk – som faktisk gjør nye RAV4 ladbar hybrid til dagens kraftigste Toyota-modell, etter Supra.

Enda mer interessant er den elektriske rekkevidden. Her leverer Toyota et klasseledende tall på 75 kilometer, målt etter WLTP.

Head up-display og en ny 9 toms multimediaskjerm, som støtter Android Auto og Apple CarPlay, er blant nyhetene på innsiden.

Hvordan er den å kjøre?

Toyota RAV4 leverer først og fremst en komfortabel kjøreopplevelse. Understellet er fint satt opp, og bilen takler de fleste dumper og ujevnheter på en god måte.

Støyisoleringen er også forbedret på den ladbare utgaven, noe som underbygger komforten om bord.

Det som er ekstra gledelig å melde, er at nykommeren også kjører bra hvis du ønsker litt mer aktiv kjøring. Styringen er presis og godt vektet – til denne bilklassen å være. Med rett over 300 hk på toppen av dette, er bilen rett og slett litt engasjerende å ratte.

Sammenlignet med tidligere modeller, får vi også en mer storbilfølelse bak rattet. Det handler om at oppsettet på både ratt og pedaler er litt «tyngre» nå.

Bilen er for øvrig utstyrt med fire kjøreprogram: Eco, normal, sport og trail. Sistnevnte bruker du hvis du har tenkt deg et stykke utenom hovedveiene. Her vil også firehjulsdrift-systemet bidra til å sikre best mulig fremkommelighet.

Batteripakken sentrert ned mot gulvet, sørger for et lavt tyngdepunkt.

Hva med rekkevidden?

En av de største og viktigste styrkene på bilen er den elektriske rekkevidden. Den er oppgitt til 75 kilometer, etter WLTP-metoden.

Før vi drar av gårde med fulladet batteri, indikerer bilen en rekkevidde på 71 kilometer. Vi kjører i normalt tempo på landeveien. Og det skal vise seg at vi overgår den første indikasjonen.

Til tross for en bratt stigning de siste kilometerne, klokker vi inn nøyaktig 75 kilometer på strøm. Dermed er det klart at Toyota holder hva de lover. Hadde det ikke vært for litt klatring de siste minuttene, lå alt til rette for å klare rundt 80 elektriske kilometere – ifølge bilens kjørecomputer.

Det skal sies at testen ble utført under nokså gode forhold, med sol og rundt 15-20 grader.

Når det gjelder lading, støtter bilen ombordlader på 6,6 kW. Det innebærer at du kan lade opp batteripakken på 2,5 timer med veggboks. Bruker du vanlig stikkontakt trenger du 7,5 timer.

Du har fire kjøremodus å velge mellom: EV, HV, Auto HV/EV og Charging Mode. Bilen starter alltid i EV, altså helelektrisk.

Finest utenpå eller inni?

Det er ingen tvil om at Toyota har gjort gode og viktige grep på design den siste tiden. Det gjelder også for nye RAV4.

Den ladbare utgaven er så godt som identisk med hybriden. Utvendig er det snakk om små forandringer, som en ny grill, andre felger og to nye fargevalg.

Vi syns testbilen, med hvit lakk og sorte detaljer, kler bilen godt og bidrar til et tøft uttrykk. På innsiden er ikke designet på langt nær like spennende. Joda, det er funksjonelt og den opplevde kvaliteten er stort sett god. Men det blir litt kjedelig, og du lar deg ikke akkurat inspirere av å se på interiøret...

Oppsettet og grafikken på medieskjermen er et stykke unna de beste på markedet.

Infotainment-systemet er et godt stykke unna premiumprodusentene. Vi reagerer også på at lysstyrken på det digitale instrumentet blir for svakt når solen skinner. Vi klarer rett og slett ikke å lese av tallene skikkelig.

Totalinntrykket på innsiden er likevel godt. Med panorama-soltak får du masse luft og lys. Setene er gode, og du har full oversikt med det nye head up-displayet.

Nytt på RAV4 ladbar hybrid er også en MyT-app til telefonen. Her kan du forvarme eller kjøle ned kupeen. Du kan også sjekke bilens status, samt rekkevidden, for å nevne noe.

Vi kjører topputgaven «Executive Bitone». Det inkluderer perforerte skinnseter (med varme og kjøling), elektrisk justerbart forsete med minne, digitalt bakspeil og et JBL-anlegg med ni høyttalere.

Sittestillingen er god, vi skulle bare ønske at Toyota serverte oss et litt mer spennende design på innsiden.

Hvordan er plassen?

RAV4 er en romslig bil, med god plass til hele familien. Sammenlignet med den ikke-ladbare versjonen, har volumet på bagasjerommet blitt redusert fra 580 til 520 liter. Men mesteparten av reduksjonen befinner seg under gulvet, dermed vil du ikke merke noe særlig i praksis. Konkret er gulvet i bagasjerommet hevet med 3,5 cm i den ene enden.

Bilen kan selvfølgelig dra henger. Men tilhengervekten reduseres fra 1.650 til 1.500 kg.

Tross batteripakken, er bagasjerommet fortsatt romslig på 520 liter.

Går den bra?

Som vi allerede har nevnt er frasparket i bilen nesten overraskende bra. 306 hk er uvant i en høyreist Toyota. 0-100 km/t er i mål på 6 sekunder.

På grunn av drahjelpen fra elmotorene, legger vi også merke til at bensinmotoren jobber litt lettere nå. Dermed oppleves den også som mindre masete enn før.

Men gir du høyrepedalen en real dytt, hører du fortsatt at turtallet akselererer brått på grunn av den trinnløse automatkassen.

Låser du bilen i elektrisk modus, leverer bilen også tilstrekkelig med krefter.

Firehjulsdrift er standard på RAV4 ladbar hybrid.

Og konklusjonen er?

Toyota kommer sent, men godt i den ladbare SUV-klassen. Nye RAV4 kjører bedre enn noen gang. Den er raskere enn noen gang, og du får klasseledende rekkevidde.

Blant SUV-ene på markedet i dag, er det kun BMW X5 45e og Mercedes GLE 350de som slår bilen, med henholdsvis 87 og 99 kilometers elektrisk rekkevidde. Samtidig er dette biler i en helt annen klasse, derfor blir det ikke helt riktig å sammenligne dem.

Toyota leverer en fin totalpakke med nye RAV4 ladbar hybrid. Prisene starter på 497.700 kroner for innstegsmodellen «Life». Videre koster toppmodellen vi kjører 593.400 kroner. Da er alt utstyr inkludert. Og du skal være rimelig kresen om du savner noe på toppmodellen.

Den har omtrent alt du kan forvente deg fra Toyota sitt nye hybrid-flaggskip.

Toyota RAV4 plug in hybrid Motor: 2,5 liter bensin + 2 elmotorer Systemeffekt: 306hk 0-100 km/t: 6 sekunder Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,1 liter/mil blandet kjøring Rekkevidde på strøm: 75 km (WLTP) Batterikapasitet: 18,1 kWt L/B/H: 460/185/168 cm Egenvekt: 1.910 kilo Bagasjerom: 520 liter Hengervekt: 1.500 kg Tankvolum: 56 liter Pris fra: 497.700 kroner Pris testbil: 593.400 kroner

