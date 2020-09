– Utad virker det som at alt er «good», men det er ikke alltid tilfellet

Vi ble først kjent med Erik Follestad (31) som iskrigeren med de kjappe replikkene. I senere tid har vi sett han flåse på Spårtsklubben, kommentere ishockey på TV 2, diskutere med Jon Almaas i vakker natur i 71 grader nord og teste ulike yrker på TV – for å nevne noe.

Denne gangen skal han gjøre noe helt nytt - han skal brette ut følelsene sine i en helt ny podkast med navnet «Hvordan har du det, mann?». I podkasten skal han intervjue ulike menn om deres følelser.

– Vi har snakket om podkast lenge og det er noe veldig mange gjør, men jeg ønsket å ha et tema som engasjerer meg og som jeg faktisk bryr meg om, sier han til God morgen Norge, og fortsetter:

– Dette med gutter og følelser er ganske vanskelig. Jeg er veldig dårlig på det selv, og jeg vet at veldig mange av mine venner er det også. Så jeg tenkte at jeg kunne kjøre i gang en podkast hvor jeg snakker med gutter og menn som også tør å dele og fortelle hvordan de løser situasjoner, så det er ganske interessant.

Knyttet til skam

TV-profilen er usikker på hvorfor han selv, og veldig mange menn, synes det er vanskelig å prate om følelser.

– Jeg vet ikke hvorfor, men man føler at det nesten er litt flaut å snakke om, for vi skal liksom ikke ha noen problemer. Alt skal flyte bra, og det gjør det for så vidt i livet mitt stort sett hele tiden. Men når det er vanskelig og jeg trenger å prate med noen, så har jeg ikke gjort det. Og hvorfor det er sånn, prøver jeg å finne ut av. Man føler litt skam over det, for vi skal ikke prate om sånt, vi gutta.

GODE VENNER: Programleder Jon Almaas var en av de første gjestene i podkasten. Foto: VG

Follestad innrømmer at han er konfliktsky når det kommer til familie, venner og kjæreste. Dette har resultert i at han har havnet i situasjoner som fint kunne ha vært unngått, dersom han hadde åpnet seg.

– Hvis du skyver problemet foran deg eller rett og slett ikke tar opp ting som man burde ta opp, blir det vanskelig. Det å skjule problemet løser ingenting, og det har jeg kjent på mange ganger, forteller 31-åringen.

Fornøyd samboer

Så langt har Jon Almaas, Morten Ramm, Kjartan Lauritzen, Mads Hansen og Ronny Brede Aase åpnet opp i podkasten. Follestad forteller at han er overrasket over hvor ulik tankegang gjestene har.

– Jeg lærer litt hele tiden og folk har sine ting. Utad virker det som at alt er «good», men det er ikke alltid tilfellet. Jeg tror at hvis folk sier at de ikke har noen problemer og ikke tenker på kjipe ting noen ganger, så lyver de. Alle har sine ting som det hjelper å snakke om.

SAMBOERE: Ingvild Schistad er svært fornøyd med kjærestens nyeste prosjekt. Foto: Instagram, @ingvildschistad

Den tidligere ishockey-proffen er slettes ikke i mål ennå, men innrømmer at han har begynt å åpne seg mer. Det gleder samboeren Ingvild Schistad.

– Hun er strålende fornøyd, for hun har vært rimelig frustrert innimellom fordi jeg ikke åpner meg. Vi har blitt flinkere på det, og hun er flink til å få meg til å snakke om ting, men jeg holder litt igjen fortsatt. Men jeg tror dette er det hun er mest fornøyd med av det jeg har gjort til nå.

Nå håper han å bli en mykere mann enn det han har vært tidligere.

– Kanskje det norske folk får et litt annerledes inntrykk av meg? Det hadde vært hyggelig. Jeg er ikke bare han som er sint og kødder hele tiden. Jeg vil vise et litt bredere spekter.