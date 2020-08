Lokallag har bedt om å utsette årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti

– Vi mener det varselet som nå foreligger må gjennom en grundig prosess før vi kan avholde årsmøtet, sier leder i Ørland Ap, Fredrik Sandness, til TV 2.

De har sendt en henvendelse til ledelsen i Trøndelag Ap og bedt om at møtet som etter planen skal avholdes i helgen utsettes.

– Stor uro

I henvendelsen heter det:

«Etter denne ukens bråk og særdeles de siste to dager, krever vi at årsmøtet i Trøndelag AP utsettes.

Dette på bakgrunn av at det har kommet et varsel mot foreslått leder. Vi mener det er uklokt å haste inn til et årsmøte med ei ny innstilling før varselet er behandlet, og saken er grundig belyst.

For oss er det viktig å sørge for en god prosess rundt et varsel for å ivareta alle parter i saken.

Vi opplever stor uro, og signaler om at medlemmer vil melde seg ut,og ønsker derfor ro til at det kan kjøres en ryddig prosess. Det er vi alle tjent med!»

Sandness vil ikke svare på hvordan lokallaget vil agere dersom ønske om å utsette møtet ikke vinner fram.

– Vil dere vurdere å fremme et benkeforslag for Giske?

– Det er et hypotetisk spørsmål nå. Vi er først og fremst opptatt av å få utsatt møtet akkurat nå, sier Sandness.

Planlegger for årsmøtet i helgen

Avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø sier de planlegger å avholde møtet denne helgen som oppsatt.

– Vi har drøftet dette i arbeidsutvalget og vi planlegger for at årsmøtet kjøres som vanlig, sier Hopsø.

Det synes Sandness er synd.

– Det får vi respektere, men vi synes det er synd at man ikke tar seg tid til gode prosesser av respekt for de involverte. Ut fra nyhetsbildet ser vi jo at uroen og varslersaken har direkte innvirkning på innstillingen til årsmøte. Årsmøte får nå mindre enn et døgn til å forholde seg til ny innstilling, og det er beklagelig, sier Sandness.

Innstillingen hvor Giske var innstilt som leder av Trøndelag Ap, ble torsdag kveld vraket etter at AUF trakk sin støtte.

Valgkomiteen er samlet på et hotell i Trondheim for å avgjøre hvem som skal innstilles som fylkesleder.

Vil vurdere å støtte benkeforslag

Lederen i Meråker Ap, Bård Langsåvold, er tydelig på at de fortsatt støtter Giske. Han beskriver prosessen de siste dagene som «surrealistisk».

– Vi i Meråker har i hvert fall ikke endret standpunkt om Trond Giske, sier Langsåvold til TV 2 og legger til:

– Nå oppfatter jeg at det kommer en ny innstilling der Trond ikke er en del av den, og det er beklagelig fordi flere tusen trøndere støtter han.

– Kan den støtten komme til uttrykk gjennom et benkeforslag?

– Det kan komme et benkeforslag, men vi må først få klarhet i om Trond fortsatt stiller, sier lokallagslederen.

– Kan det benkeforslaget komme fra dere?

– Vi vil ikke fremme et benkeforslag, men vil vurdere å støtte det dersom det fremmes, sier Langsåvold.