Ødegaard-forfall til landskampene

Martin Ødegaard (21) tar ingen sjanser: Nå har han, etter det TV 2 forstår, bestemt seg for å melde forfall til Norges landskamper mot Østerrike og Nord-Irland den kommende måneden.

– Han blir værende for ikke å ta noen sjanser. Det er ikke bekymringsfullt, men han har fortsatt ikke kommet seg helt, skriver Real Madrid til TV 2.

Nå bekrefter også Norges Fotballforbund nyheten i en melding på Twitter.

«Martin Ødegaard har meldt forfall til kampene mot Østerrike og Nord-Irland. Etter en medisinsk sjekk i dag er det medisinske støtteapparatet til Real Madrid og landslaget enige om at det beste for Ødegaard er å restituere videre som følge av kneskaden han har.»

Martin Ødegaard har over en stund slitt med et såkalt jumpers knee. Det gjorde blant annet at han stod over flere Real Sociedad-kamper i høst.

Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme har hittil ikke svart på TV 2s henvendelse om saken.

Til legesjekk i Madrid

Tidligere i dag skrev spanske Marca, som pleier å være godt oppdatert på Real Madrid, at Ødegaard i dag var til legesjekk hos Real Madrid.

Selv om oppkjøringen for Real Madrid først starter i disse dager, har Ødegaard vært på plass i Spania i noen dager for å forberede seg til sesongoppkjøringen med Real Madrid, ifølge TV 2s opplysninger.

I dag har Marca avbildet nordmannen på treningsfeltet til Real Madrid.

Avisen skriver at Real Madrid i dag har gjort en grundig gjennomgang av kneet til Ødegaard. Uansett skal konklusjonen være klar: Ødegaard tar ingen sjanser og melder forfall til landskampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Forfallet til Ødegaard kommer ikke veldig overraskende på landslagssjef Lars Lagerbäck. Allerede da han ble tatt ut tidligere denne uken, var Lagerbäck klar på at Ødegaard var et stort spørsmålstegn.

– Han er spørsmålstegnet vi har i troppen. Han har begynt å trene. Vi snakket med han senest i går, men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sa Lagerbäck.

På spørsmål fra NTB om han er bekymret for Ødegaard, svarte landslagssjefen:

– Spørsmålstegn er aldri bra, og dette er en spiller vi absolutt vil ha med. Går det bra nå, vil jeg bli mindre bekymret.