Sa opp jobb i oljebransjen for å satse på e-sport: – Foreldrene mine var ikke fornøyde

I bakgrunnen trener Norges beste ishockeylag, Stavanger Oilers, så høylytt på isen at utøverne i klubbens nye satsningsprosjekt har problemer med å høre treningsinnstruksene mens de sliter seg opp og ned i de bratte betongtrappene i klubbens storstue, DnB Arena.

– Det er tungt, men det er verdt det og gjør oss nok bedre. Selv om det er minimalt i starten sikkert, smiler en tungpustet Håvard "kfreq" Ytreland til TV 2 innimellom trappeøvelsene.

18-åringen er en del av Oilers´ nystartede e-sportlag i Counter Strike som skal konkurrere i den TV 2-sendte Telialigaen i høst.

– Det er en once in a lifetime sjanse at vi har en så stor klubb i bakgrunnen som støtter oss, sier Ytreland, og får støtte lagkamratene.

– Jeg synes det er kjempegøy at Oilers satser på e-sport, oss og fremtiden. Vi trenger flere klubber som blir profesjonalisert og lønner spillerne sine, forteller en engasjert Steffen "Sly" Amundsen.

Lei nedlatende rykte

For to år siden var det en liten Twitch-stream med ytterst få seere som var e-sportstaus i Norge.

Siden den gang har e-sportmiljøet vokst kraftig i omfang og blir stadig mer anerkjent ettersom flere norske kjendiser har knyttet seg til miljøet, men sporten har likevel et haltende rykte.

– De fleste tror det er barn og ungdom som sitter i kjelleren hjemme hos mor og far og spiser ostepop, men det er det så absolutt ikke, sier Martin "MT" Sandvik.

Han flyttet fra både familie og kjæreste hjemme i Haugesund for å bli en del av femkløveret i storklubbens satsning, og synes det er på tide å gravlegge ryktet om ostepopspising og energidrikking i miljøet.

– Vi er sosiale ungdommer som driver med lagidrett og ønsker å vise verden hvem vi er, fortsetter Sandvik.

– Det er mange som har feil inntrykk av "gamere". Jeg liker ikke det ordet fordi det er så negativt ladet, men det er ikke alle som spiser grandis og drikker masse brus og energidrikker. Det er mange som forsøker å nå drømmen sin og endrer seg på alle mulige måter for å oppnå det, forklarer Amundsen.

Sa opp jobb i oljebransjen: – Angrer ikke

I tillegg til Ytreland, Sandvik og Amundsen utgjør Eskil "LaX" Bjørnsen og Jesper "Jimbo" Kamsrud siste del av kvintetten.

Jesper Kamsrud.

Sistnevnte har så stor tro på fremtiden til norsk e-sport at han ofret jobb i oljebransjen for å vie all tid til Counter Strike-satsning.

– Jeg kunne aldri etablere meg og trene med et lag, så jeg tok valget om å slutte i oljejobben og satse på e-sport for å se hvordan det går. Jeg angrer ikke på valget i det hele tatt, sier 22-åringen.

Beskjeden ble imidlertid ikke så godt tatt i mot på hjemmebane.

– Foreldrene mine var ikke helt enig i valget, men jeg har troen på at det kommer litt penger. Jeg sparte ganske mye penger fra oljejobben og har gitt Counter Strike to år for å satse for å se hvor det tar meg.

Han er klar på at "gaming har kommet i andre rekke" tidligere, men etter ansettelsen i Oilers e-sport er fornøyd med å være i rekkene til klubben som mener de har startet en "kulturell revolusjon".

– Det er en så stor satsing at det blir en arbeidsdag hvor man jobber med det som er viktig for laget - det blir en større lagfølelse, forteller Kamsrud.

Lever som toppidrettsutøvere

Klubben skal profesjonalisere hverdagen til e-sport-utøverne som skal leve som toppidrettsutøvere og har flere dedikerte e-sport-trenere, spillpedagoger og personlig trener til rådighet.

– Jeg liker det fysiske aspektet, kanskje ikke alle på laget liker det, men jeg nyter det, ler Amundsen og tenker på at spillerne skal leve under et strengt trenings- og kostholdsregime.

– De er på jobb hele veien og 24/7-utøvere. De er ikke ferdig klokken fire og kan slenge føttene på bordet og dytte i trynet alt de vil. Nå handler det om å leve hver dag etter retningslinjene vi i felleskap blir enige om, sier personlig trener Markus Barkved.

E-sport-laget håper samarbeidet med Stavanger Oilers kan føre til ytterlige suksess, og klubbene håper de finner noen synergier på tvers av sportene.

– Det er klart e-sport er litt mer uorganisert enn hva vi er vant med i vår idrettsverden, men vi håper at vi kan bidra med trenings- og lagarbeid, sier sportssjef i Oilers, Pål Higson til TV 2, før han legger til:

– Innenfor e-sport er det mye ungdommelig pågangsmot, mange med store ambisjoner og med utførelsen av spillet er det mye konsentrasjon. Det blir spennende å se om vi kan dra noe veksel i forhold til det.