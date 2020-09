Henriette Steenstrup (45) om morsrollen: – Det aspektet av livet jeg mestrer minst

I starten av 2021 kommer «Pørni», et humordrama som skal vise en mer realistisk og nyansert familiehverdag.

– Jeg har prøvd å skrive en serie om en vanlig dame, som er litt hverdagshelt. Jeg skulle gjerne vært litt mer som henne, hun er litt råere i stilen, både med barneoppdragelse og på jobb. Jeg ville lage et familiedrama med litt romantikk oppi.

– Litt dustete

Steenstrup har skrevet serien og ga hovedrollen til seg selv. Hun mener at karakteren Pernille, eller «Pørni» som hun kalles, er en annen type enn henne selv.

– Å være forelder er det området i livet jeg føler at jeg mestrer minst. På en måte har jeg skrevet en karakter som er ganske god til dette, men selv hun får mye motstand fra egne barn. På et tidspunkt hadde vi en beskrivelse av serien som var: «Den største hindringen for å være en god forelder, er dine egne barn», sier hun lattermildt og selvironisk.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du høre hvorfor Steenstrup tror hun mangler selvtillit på dette området.

– Det er kanskje noe med at når man er barn, så tenker man at foreldre er voksne. Nå er det jeg som er voksen, og jeg føler ikke at jeg vet hvordan alt skal gjøres selv. Det er noe med det, som gjør at jeg ikke har så mye selvtillit på det å være voksen. Det er litt dustete, man bør jo bare skaffe seg det, sier hun og fortsetter:

– Eller lot bare foreldrene våre som at de hadde den autoriteten? Jeg stolte jo bare på at alt var ivaretatt og tenkte at dette går bra, sier hun og ler.

Satt pris på selvstendighet

Skuespilleren skryter av nåtidens foreldre, som «Pørni» til en viss grader representerer.

– Min generasjon med foreldre er jo egentlig innmari flinke. Hører man på barnepsykologer, så sier de at «alle veldig gode nå, og følger veldig opp».

Hun tror likevel at barnelivet er mer styrt og kontrollert i 2020, enn det var i gamledager. Det er kanskje både positivt og negativt.

– På en måte så drømmer jeg meg litt tilbake til 70-tallet, da folk sa: «Nå er det lørdag. Ut med dere. Sees til middag». Sånn er det jo ingen som gjør lenger.

– Burde det vært mer sånn?

– Jeg tror det hadde vært bra, men ikke for alle barn og alle familier. Men jeg tror noe av den selvstendigheten, som jeg satt pris på da jeg var liten, er bra. Den friheten, den tror jeg man får litt igjen for.

Overlesset av ros

Hun har fått med seg et A-lag av skuespillere i «Pørni», deriblant Agnes Kittelsen, Nils Ole Oftebro og Henrik Mestad.

De måtte ikke tenke seg lenge om før de sa ja til en rolle, og skryter alle av et velskrevet manus.

Sistnevnte sa følgende da vi møtte ham på sett:

– Jeg har en gjesterolle, og har ikke dykket inn i materialet, men lest manuset litt utenfra. Jeg satt og humra, lo og tørket tårer. Det er så mye i dette manuset som er så vanvittig godt sett. Det er «feelgood», men med sanne, moderne dilemmaer. Jeg er så imponert.