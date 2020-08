Dette er Norwegian-sjefens ferie-beskjed til nordmenn

BARE BUSINESS (TV 2): Denne sommeren åpnet myndighetene opp for mer reising internasjonalt. Nordmenn kunne reise ut i Europa uten å måtte gå i koronakarantene når de kom hjem igjen. Dette var gode nyheter for flyselskapene, som endelig kunne sette opp noen internasjonale ruter etter flere måneder med de fleste fly på bakken. Håpet i flybransjen var at flere fly kunne fylles utover høsten, med en sakte normalisering av folks reisevaner. Men gjennom sommeren økte smittetallene, og i august har regjeringen igjen strammet inn reiserestriksjonene. Det merket Norwegian straks på billettbestillingene.

Kraftig brems

– Folk blir rett og slett mer avventende. Vi ser det på på bookingene framover. Folk slutter å booke reiser langt fram i tid, sier Jacob Schram i TV 2-programmet Bare business.

Norwegian har fortsatt de fleste ansatte permittert, både i Norge og internasjonalt. Ifølge Norwegian-sjefen gir de norske permitteringsreglene stor fleksibilitet, slik at flyselskapet kjapt kan sette opp nye avganger og ruter hvis pågangen blir stor.

– En helg i Roma eller en uke i New York. Når er vi tilbake til de reisevanene som mange hadde før korona?

– Det er tusenkroners-spørsmålet til oss alle sammen: Når skjer det? svarer Jacob Schram, og fortsetter:

– Vi er parat så snart det er etterspørsel etter det, og konkurrenter begynner mer. Noen vil jo reise også om det er gule land og røde land, og tar karantenen når de kommer hjem. Det er jo ikke det at alle slutter å reise, men det er en kraftig brems i forhold til der vi ville ha vært uten restriksjonene.

Reiselyst

Schram mener at smittesituasjonen gjør at mange nå er engstelige for å reise til storbyer og til land på andre kontinenter. Han tror likevel at det kan endre seg i løpet av noen måneder.

– Jeg tror at når vi kommer gjennom bølge 2 - etter vinteren - så eksploderer lysten til å reise igjen. Jeg tror vi vil få en markant bedre sommer neste år enn vi har hatt nå. Da vil vi også se flere langdistanseruter igjen, sier Schram.

For Norwegians satsing på langdistanse, lengre ruter til USA og Asia, vil fortsette - tross krise og omstrukturering av flyselskapet.

– Vi har veldig tro på langdistanse. Men vi så at vi hadde vokst for fort, så vi må skalere ned på dette, bli mindre. Vi skal likevel bevise at langdistanse med lavkost er en forretningsmodell som er kommet for å bli, sier Schram i Bare business.

Han avviser også at koronapandemien vil gjøre at billettprisene vil gå til himmels når folk begynner å fly mer igjen:

– Vi skal være det selskapet vi alltid har vært. Vi skal kunne gi rimelige billetter til folk flest.

Ny kriseplan

Nå er ledelsen i Norwegian i gang med å legge en ny kriseplan for høsten og vinteren. I mai gikk flyselskapets långivere med på å omgjøre lån til aksjer, og Norwegian fikk tilgang på kriselån fra staten på 3 milliarder kroner. Med en flybransje fortsatt i koronakrise vil selskapet snart igjen trenge å hente penger.

– Vi har dialog både med staten og med våre eiere. Vi jobber nå med en plan, og vi er åpne for mange løsninger, sier Schram.

– Flodbølge og storm

Selv tok Jacob Schram over som konsernsjef i Norwegian i vinter, og hadde da som oppgave å få lønnsomhet i et svært gjeldstynget flyselskap. Etter kort tid fikk han nok en krise å håndtere, da koronaviruset førte til at de fleste flyene ble satt på bakken over natten. Han sier at det har vært et svært spesielt halvår:

– Da jeg startet i februar - før koronakrisen, men med de utfordringene som vi hadde - så var det som å stå på stranden og se at vannet bare forsvinner. Da vet du at det kommer en flodbølge. Den flodbølgen kom før koronaen. Og hvis du da i tillegg, samtidig som det skjer, får inn en orkan med styrke 5 oppå dette - da har du en bra beskrivelse av hvordan dette halvåret har føltes, forteller Jacob Schram.

