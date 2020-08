– Barn får som oftest milde symptomer på covid-19. De minste barna kan ikke klage på vond hals, kroppsverk eller endret smak, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise og i tillegg for eksempel har rennende nese eller hoster, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Dermed må foreldre nå være ekstra oppmerksomme når barnet ikke er helt i form, og i tillegg har symptom på luftveisinfeksjon.

– Da bør de holde barnet hjemme, sier Vold.

Luftveisinfeksjoner

Små barn kan ha mange luftveisinfeksjoner i løpet av et år. Som oftest konsentrert i perioden mellom høstferien og vinterferien, forklarer avdelingsdirektøren.

– De fleste luftveisinfeksjoner barn får i løpet av den kommende sesongen vil derfor ikke være covid-19, sier hun.

– Likevel er det viktig at foreldre tar symptomene på alvor og er nøye med å holde barnet hjemme i starten av sykdommen, sier hun videre.

Test voksne først

Barn som raskt blir friske og i fin form kan gå tilbake til barnehage eller skole etter at man har sett an tilstanden i et par dager.

– De trenger ikke å bli testet. Dette gjelder også om barnet fortsatt kan ha litt snørr i nesen eller enkelte host, sier hun.

Hvis symptomene derimot vedvarer eller voksne i familien også er syke, bør helsevesenet kontaktes for testing. De voksne bør testes først.

– Og så er det viktig å legge til at foreldre alltid skal kontakte helsetjenesten om de er bekymret for sitt syke barn, sier Vold.

– Forstår at det er vanskelig

Mange opplever at det er vanskelig å vite når man skal teste seg og ikke, i en sesong der det er helt vanlig å ha luftveissymptomer av andre årsaker.

– Jeg forstår at dette er vanskelig, og spesielt for småbarnsforeldre er dette veldig krevende. Men det er nødvendig. Dette er en del av den store dugnaden, for vi er nødt til å være føre var i denne situasjonen for å sikre at vi ikke får for mye smittespredning, sier helseminister Bent Høie, og fortsetter:

– Men jeg forstår at det er vanskelig, og det kommer til å være vanskelig til vi klarer å komme i gang med å få en bredde på vaksineringen. Det må vi bare være forberedt på.