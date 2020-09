MC-løfteren veltet og Harleyen knuste – Biltema mente det var Påls feil

Før jul i fjor opplevde Pål Serigstad alle Harley-Davidson-eieres mareritt.

Sykkelen han hadde jobbet med i månedsvis og påkostet 50.000 kroner, veltet rett over på siden og knuste i møte med arbeidsbenken i garasjen. Verdifulle skjermer og deler ble dermed ødelagt.

– Det er tragisk, sier Serigstad.

VELTET: Hele løftebukken er veltet over på siden med sykkelen oppå. Foto: Privat

Han viser TV 2 hjelper deg alle delene som har blitt knust, bøyd eller brukket. Med dyre Harley-deler vil det koste 75.000 kroner å få sykkelen tilbake i samme stand.

Biltema ville ikke komme

Hvordan i all verden kunne en MC-løfter velte rett over på siden selv om sykkelen ikke hadde beveget seg? Det var spørsmålet Serigstad lurte på og som han ville ha Biltema til å vurdere:

– Jeg reiste til Biltema dagen etter for å fortelle dem hva som hadde skjedd. Jeg tok bilder av sykkelen og ville ha de med hjem for å vurdere skaden, men de sa at det var ikke deres policy, sier Harley-eieren.

Dermed fikk han i stedet det lokale motorsykkelverkstedet til å gi en uavhengig takst på skadene.

– Jeg rørte ikke sykkelen før han kom slik at det skulle bli riktig takst, sier Pål.

Verkstedet vurderte at det ville koste 75.000 kroner å reparere skadene. TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med verkstedet som bekrefter dette, og viser oss egne bilder fra sykkelen som har veltet.

STILIG: Pål Serigstad hadde fått sin Harley i topp stand før den gikk i bakken. Foto: Privat

– Frustrerende

Pål Serigstad lar også sykkelen ligge slik at Biltema kan få en ny mulighet til å taksere den. Men den store svenske kjeden kommer aldri på besøk til Pål. I stedet blir det en lang prosess med mange e-poster, telefoner og mangel på svar.

– Det har vært veldig frustrerende og vi har brukt mye tid på dette, sier Påls samboer, Anne Likvern.

– Du snakker med en og så blir du henvist til en annen. Så kontakter en ny deg og så slutter den også å svare. Det er frustrerende. Du har ingenting å forholde deg til, sier Pål.

Likvern tilføyer:

– Jeg synes det er veldig uprofesjonelt av et stort firma å behandle folk på denne måten.

Ikke nok å følge bruksanvisningen

Etter å ha vekslet e-poster og snakket med Biltema på Bryne og hovedkontoret på Jessheim, fikk de svar fra reklamasjonsavdelingen i Sverige. De mener at Pål har brukt MC-løfteren på feil måte.

«Hvis en motorsykkel forankres slik det er vist på bildene, skal også styret forankres, eventuelt et annet høyt og bredt punkt på motorsykkelen».

Men det står ingenting i bruksanvisningen om at sykkelen må festes i styret.

– Det står at man skal bruke spennebånd slik at sykkelen ikke velter og faller ned. Det står ingenting om at det skal festes høyt, eller i styret. Det virker ikke som Biltema har lest bruksanvisningen selv når de avslår på et slik grunnlag, sier Pål.

– Helt på viddene

Biltema begrunner også avslaget med at han har satt en miniløfter fra Biltema oppå MC-løfteren uten å feste den til underlaget. I bruksanvisningen til miniløfteren står det nemlig at den skal skrus fast.

SYNDEBUKK? Biltema mener årsaken til fallet kan være at miniløfteren ikke er festet til den store løfteren. Foto: TV 2 hjelper deg

Men Pål mener miniløfteren ikke kan være synderen.

– Når sykkelen falt, løsnet den ikke fra stroppene og miniløfteren hadde ikke flyttet seg. Det eneste som hadde endret seg var klemmen på forhjulet. Så det har ikke noe med miniløfteren å gjøre. Det er helt på viddene.

SYNDER? Kan denne skruen være årsaken til veltet. Foto: Privat

Det er ikke lett å forstå hva som har skjedd, men Pål ser at forhjulet hadde vridd seg ut av festet. Han tror derfor det er en liten skrue som er synderen.

– Felgen har vridd seg ut av festet. Jeg tror det er der den har fått momentum til å falle, sier Pål, og viser frem en skrue som skulle holde hjulet fast.

LØSNET: Forhjulet løsnet fra festet. Foto: Privat

Den svenske reklamasjonsavdelingen skriver at skruen «ikke er slitt eller defekt på noe sett» og at mangelen på festestift i skruen ikke vil påvirke om sykkelen faller.

Den har ifølge dem «ingen som helst funksjon for å holde sykkelen på plass så den ikke velter. Det gjøres med spennebåndene».

Biltema beklager

Etter at TV 2 hjelper deg kontaktet Biltema, har de utført en rekke tester av MC-løfteren, men forstår fortsatt ikke hva som er årsaken til at sykkelen til Pål veltet.

– Det er en gåte hvorfor sykkelen veltet. Men vi lurer på om det kan være fordi den var festet for lavt og at denne miniløfteren var brukt sammen med produktet, sier markedsansvarlig Monica Videm i Biltema, og legger til:

– På generelt grunnlag må en MC-løfter stå på rett underlag og være festet så høyt som mulig; gjerne i styret.

Hun innrømmer at dette ikke står i bruksanvisningen.

– I bruksanvisningen står det dessverre ikke hvordan det skal festes. Det står bare at det skal festes forsvarlig. Så vi oppgraderer nå vår bruksanvisning med denne nye informasjonen.

– Pål har kontaktet dere veldig mange ganger via telefon og e-post, og etterhvert sluttet dere å svare. Hva skjedde?

– Dette er veldig beklagelig og uakseptabelt. Vi skal også svare våre kunder og yte god kundeservice. Det har vi ikke gjort her, og det har ikke blitt løftet opp på riktig nivå før TV 2 tok kontakt med oss for to uker siden.

God nyhet

På grunn av omstendighetene har Biltema en god nyhet å komme med til den oppgitte Harley-eieren.

– Vi synes dette har vært leit og ønsker å kompensere Pål. Vi gir deg 78.000 kroner sånn at du får sykkelen i orden.

HARLEY-FANS: Både Pål Serigstad og samboeren Anne Likvern liker å farte rundt på sykkel. Foto: TV 2 hjelper deg

Pål mottar beskjeden med et bredt smil.

– Det er helt topp. Veldig bra. Det løste seg til slutt, sier Pål.

Da TV 2 hjelper deg etter en stund tar kontakt på nytt, er smilet enda bredere. Med pengene fra Biltema fikk han ordnet og solgt den gamle sykkelen og kjøpt drømmesykkelen, en helt ny Harley.

– Jeg er helt i himmelen. Kunne ikke vært gladere, sier Pål Serigstad.