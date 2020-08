Valgkomite-lederen bekrefter at Giske vrakres: – Det blir en kvinnelig leder

TRONDHEIM (TV 2): Etter det TV 2 får opplyst er Trond Giske ute fra den nye innstillingen til valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti. Samtidig sier komiteens leder at det blir en kvinne på topp.

– Vi har begynt å nærme oss noen skisser til hvordan vi kan skape en løsning og nå må vi ta en time out, så skal vi møtes igjen, sier valgkomiteens leder, Arild Grande, til TV 2.

TV 2 erfarte torsdag at det går mot en innstilling hvor en kvinne blir leder.

Det bekrefter Grande til TV 2 fredag ettermiddag.

– Vi nærmer oss en konklusjon at det blir en kvinnelig leder, det blir nyheten så langt, sier Grande.

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder at Giske ikke er med i innstillingen til nytt styre.

Innstillingen hvor Giske var innstilt som leder av Trøndelag Ap, ble torsdag kveld vraket etter at AUF trakk sin støtte.

Valgkomiteen er samlet på et hotell i Trondheim for å avgjøre hvem som skal innstilles som fylkesleder.

Nye kandidater

Innstillingen er ventet å komme fredag ettermiddag. Årsmøtet i Trøndelag Ap er lørdag.

Flere medier har løftet stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fram som ny favoritt til å bli innstilt som leder.

Det ønsker ikke Grande å kommentere overfor TV 2. Han sier at det har kommet nye innspill fra kommunepartiene på nye kandidater.

Debatt

Grande sier til Adresseavisen at det ikke var overraskende at det ble debatt rundt innstillingen som ble lagt fram mandag. Han sier at de var forberedt på debatt, men kommer med en bemerkning.

– Men den siste uken har vært brutal for mange, og særlig for alle som har stått frem med sin historie. Nå er vi opptatt av å beskytte, og ta vare på dem. Og det samme med kandidatene som står midt oppe i det. Utover det vil jeg ikke karakterisere debatten, sier han.

Giske publiserte torsdag kveld et innlegg på Facebook hvor han blant kritiserte pressen og sa at han har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger en annen.