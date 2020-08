– Det er for tidlig å åpne opp mer

Statsministeren sier på fredagens pressekonferanse at det er viktig å beholde kontrollen selv om smittespredningen går ned.

– Nå ser vi at smittespredningen har gått noe tilbake, og at litt færre blir smittet. Men selv om smittetallene har gått ned, kan vi ennå ikke si at vi har landet trygt, sier Erna Solberg.

Derfor velger regjeringen å vente med den videre gjenåpning av samfunnet.

Det betyr at det ikke åpnes for mer enn 200 personer på arrangementer og at det ikke åpnes for breddeidretten for voksne.

– Noen kommuner har stigende smittetall. Vi har fått noen flere sykehusinnleggelser. Det er derfor for tidlig å åpne opp mer, sier Solberg.

Ny vurdering i september

I midten av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering på om det er mulig å fortsette den gradvise åpningen.

– Vi håper det er mulig, men vi kan selvsagt ikke garantere for det nå, sier Solberg.

Erna Solberg sier at pandemien har vært en utholdenhets prøve, og vil takke alle som har holdt ut.

– Sammen har vi fått til mye. Barna våre er i gang i barnehagen og på skolen. Mange eldre og utsatte har mer sosial kontakt igjen. Rundt 200 000 korona-ledige er tilbake i jobb, sier Solberg.

Forlenger munnbindanbefaling

Det er fortsatt et høyt smittepress i Oslo og FHI anbefaler derfor fortsatt bruk av munnbind for kollektivreiser til, fra og i Oslo. Anbefalingen gjelder når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.

– Anbefalingen gjelder for nok en uke, skriver FHI i en pressemelding.

Tidligere var det også anbefalt med munnbind i Indre Østfold, men FHI og Helsedirektoratet har vurdert at man nå kan oppheve dette rådet.

FHI og Helsedirektoratet har også vurdert om det er nødvendig å anbefale bruk av munnbind i Bergen.

– Vi mener det ikke er nødvendig å gi anbefaling om bruk av munnbind i Bergen fordi utbruddet ser ut til å være avgrenset, og smittepresset ser ikke ut til å være økende i den generelle befolkningen, skriver FHI.

Takker Sverige

Statsministeren snakket også om arbeidet med å få på plass en vaksine mot viruset.

– Som et lite land kommer Norge langt bak i køen alene i møte med legemiddelindustrien. For å sikre befolkningen i Norge vaksine, har vi valgt å samarbeide med EU, sier Solberg.

Forrige uke bekreftet Sverige at de som medlemsland i EU tar på seg oppgaven om å motta vaksinene som skal gå videre til Norge og Island.

- Det er gode nyheter og jeg jeg ønsker å takke Sverige for dette og den hjelpen vi har fått i arbeidet opp mot EU-kommisjonen, sier Erna Solberg.