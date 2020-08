Fikk nedslående beskjed – men tårene kom av en helt annen grunn

Det siste halvåret har vært litt ekstra spesielt for Venstres Guri Melby.

– Det høres kanskje litt fjortis ut, men jeg finner ikke et annet ord enn «sinnssykt» for å beskrive det, sier Melby i TV 2-programmet Presseklubben.

13. mars gikk hun ut på Slottsplassen som landets nye kunnskapsminister. Det var en fjern tanke bare noen dager tidligere.

Spent

Torsdagen før satt hun på toget på vei til Arendal.

Hun visste at valgkomiteen i Venstre hadde hatt sitt siste møte. Potensielle kandidater for viktige posisjoner i partiet hadde fått beskjed om å være forberedt på å bli kontaktet.

– Ble skuffet

– På den togturen gikk mobilen min tom for strøm, så det var mange timer hvor det ikke var mulig å komme i kontakt med meg, forteller Melby.

Hun hastet til Clas Ohlson og fikk kjøpt en billig Nokia-telefon. Da fikk hun den nedslående beskjeden om at hun ikke var en av de tre som var innstilt i Venstres ledelse.

– Jeg må innrømme at jeg ble ganske skuffet. Jeg husker at jeg satt på en venninnekveld den helgen og var ganske irritert på det her.

Endret alt

Men den påfølgende tirsdagen tikket det inn en tekstmelding fra Venstre-leder Trine Skei Grande som skulle snu opp ned på alt. Grande inviterte Melby hjem til seg for en prat.

– Da tenkte jeg egentlig: «Orker jeg det, liksom?». For jeg var fortsatt ganske irritert. Men så tenkte jeg at jeg burde få til det.

Det angret hun ikke på. Melby hadde knapt kommet inn døren hos Grande før beskjeden kom.

Se Melby fortelle om det helt spesielle øyeblikket i videoen øverst i saken.

– Trine sa: «Jeg har bestemt meg for å trekke meg som partileder. Men det er én ting jeg må vite før jeg gjør det; og det er om du vil bli kunnskapsminister», forteller Melby.

– Begynte å grine

Da kom også tårene.

– Jeg begynte å grine. Først på grunn av beskjeden om at Trine skulle trekke seg. Men samtidig var jeg jo også glad for å få lov til å bli kunnskapsminister. Det er jo drømmejobben. Så det ble en del grining og klemming og sånn.

Melby fikk egentlig beskjed om å holde helt tett, men måtte ringe samboeren sin først.

– Og han sa: Det her må vi bare få til. Du må si ja til det her.

NY STATSRÅD: 13. mars ble Guri Melby presentert som landets nye kunnskapsminister. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Trolig ny leder

Nå har hun snart hatt statsrådsjobben i et halvt år. Og hvis alt går etter planen, blir hun også valgt til ny Venstre-leder på partiets landsmøte i slutten av september.

– Hvor forbanna blir du hvis det ryker nå?

– Jeg blir sikkert forbanna. Men er det én ting jeg har lært meg, så er det at man ikke kan planlegge noe som helst. Det blir aldri helt som man hadde tenkt, sier Melby.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.