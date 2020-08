Fikk seg en real politiker-overraskelse: – Du får det midt i trynet

Henrik Mestad har hatt mange ulike roller gjennom livet. Denne høsten blir han blant annet å se som vestkantpappa i TV-serien «Hvite gutter» og i showet «Bestevenner» på Edderkoppen Scene i Oslo sammen med sin gode venn Bjarte Hjelmeland.

– Enorm respekt

Men mange husker han fra da han spilte statsminister Jesper Berg i TV-serien «Okkupert» på TV 2.

I arbeidet med den rollen har han jobbet intenst for å forstå politikerhjernen.

– Jeg har fått en veldig respekt og beundring for politikere etter mine 6-7 års dypdykk i det universet, sier han.

Overrasket

Blant annet tilbragte han mye tid sammen med tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Og det var flere ting som overrasket ham på veien.

Se Mestad fortelle om politiker-overraskelsen i videoen øverst i saken.

– Jeg lærte tidlig om dette med å ta valg. Det er jo ikke sånn at du står mellom ett alternativ som er kjempebra for alle i Norge, og ett som er kjempedumt for alle i Norge. Det skjer jo ikke. Det er jo ofte valg mellom to halvveis greie alternativer, sier han og fortsetter:

– Men man må fremstille det som om det finnes ett godt og ett dårlig valg, og lage en historie om at forslaget som kommer fra det andre partiet, er helt hårreisende, sier han.

– Midt i trynet

Denne uken gjestet han TV 2-programmet Presseklubben sammen med blant andre Venstres Guri Melby. Der forteller Mestad om én stor forskjell mellom politikere og skuespillere.

– Vi skuespillere trener oss på å slippe oss helt ut på dypt vann, mens politikeren alltid har et lite filter. For hvis de slipper seg løs, så blir det plukket opp, sier Mestad.

– Og da blir det sånn: «Du sa jo at…». Og så får de det midt i trynet på en forside eller av en kommentator. Og det forbeholdet man må ha som politiker, det misunner jeg ingen. Du må passe på hva du sier, selv når du er begeistret, sier han.

– Holder tilbake

Guri Melby, som trolig blir valgt til ny Venstre-leder i september, innrømmer at hun ikke alltid sier det hun egentlig tenker i mediene.

Ett eksempel var tidligere i år, da Trine Skei Grande var innstilt på å fortsette som Venstre-leder, og Abid Raja og Sveinung Rotevatn ble innstilt som nestledere – og ikke Melby.

– Jeg prøver jo å være ærlig, men jeg veier mine ord. Du er liksom pålagt å si at: «Dette er et bra lag, og dette har jeg troen på». Men egentlig sitter du bare og tenker: «Åh, hvorfor er jeg ikke med? Hva er det de tenker med?», ler hun, og fortsetter:

– Men du kan jo ikke si det, for da fremstår du jo så egoistisk, og at du ikke tenker på partiets beste. Så det med å holde tilbake, kjenner jeg veldig igjen.

Politikerspire?

Henrik Mestad sier det ikke frister å ta steget fra å spille politiker til å faktisk bli det.

– Nei, det tenkte jeg også etter at jeg spilte i Okkupert-serien: Takk og lov!

