– Dette kan være vår mulighet til å komme til VM

Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Fredag er det duket for den første norske A-landskampen for herrer siden 18. november i fjor.

Østerrike står på motsatt banehalvdel på Ullevaal i det som er den første kampen i versjon nummer to av UEFAs fremdeles relativt nyetablerte Nations League-format.

– Det er ingen tvil om at dette er viktige kamper. Det så vi forrige gang dette ble avviklet, for det er faktisk konseptet Nations League som gjør at vi fremdeles snakker om at EM kan være mulig. Nå er det jo litt rart at akkurat det ikke er avklart ennå, men jeg håper folk forstår at dette kan være vår mulighet også til å nå et VM igjen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Nations League er nemlig, som det var sist det ble arrangert, også en potensiell bakvei til de største mesterskapene. Det betyr at Nations League kan være Norges vei mot sitt første VM-sluttspill siden 1998 dersom man ikke klarer å kvalifisere seg via den vanlige kvalifiseringen.

Les mer om hva Nations League er - denne gangen - nedover i artikkelen.

Nesten 300 dager siden forrige landskamp

Når Erling Braut Haaland og co. skyter i gang landslagsåret på Ullevaal fredag, vil 291 dager ha gått siden Alexander Sørloth senket Malta i den avsluttende EM-kvalifiseringskampen i fjor høst.

2-1-seieren på Nasjonalstadion i Ta' Qali sikret Lars Lagerbäcks gutter 3. plassen i EM-kvalikgruppe F, en gruppe der vi måtte se Spania og Sverige kapre plassene til EM-sluttspillet som skulle gått av stabelen i sommer.

Fakta: Nations League 2020/21 UEFAs egen nasjonsliga, der de 55 nasjonene er fordelt på fire ulike nivåer.

Andre utgave av turneringen, som første gang ble arrangert høsten 2018 med sluttspill sommeren 2019.

Portugal er regjerende mester, etter 1-0-seier over Nederland i finalen i juni i fjor.

Turneringen benyttes også som en backup-mulighet for kvalifisering til de store mesterskapene. (Norge vant sin gruppe på nivå C sist, og er dermed blant nasjonene som får en playoff-mulighet til EM fordi de ikke klarte EM-plass gjennom vanlig kvalifiseringsspill.)

Norge er denne gang på nivå B, ettersom seieren på nivå C der de var i gruppe med Bulgaria, Slovenia og Kypros sikret opprykk til nivået over. Denne gangen består gruppen av Østerrike, Romania og Nord-Irland.

Kampene spilles i september, oktober og november. Alle skal spille hjemme- og bortekamper mot hverandre.

Vinnerne rykker opp til nivå A, mens firerne i gruppen rykker ned til nivå D.

De to beste gruppevinnerne - som ikke har klart VM-plass eller VM-playoff via vanlig kvalik - gis også en ekstra sjanse for VM-plass via playoff våren 2022.

Siden den gang har imidlertid fotballen blitt satt på vent som følge av koronapandemien, klubbsesonger er enten blitt fullført eller avlyst, mens alt som heter landslagsfotball har måttet vike.

Derfor er heller ikke Norges EM-skjebne funnet ut av, ettersom playoff-møtet med Serbia - som vi kvalifiserte oss til nettopp som et resultat av den gode innsatsen i Nations League høsten 2018 - er utsatt til i høst.

Den kampen spilles 8. oktober og har ingenting med den nyoppstartede versjonen av Nations League å gjøre.

Allikevel skal man nå altså i gang med en ny runde med Nations League, som for Norges del starter med hjemmekamp mot Østerrike fredag. I løpet av den neste uken skal også bortekamp i Nord-Irland gjennomføres for det lagerbäckske mannskap som også har selskap av Romania i sin pulje i turneringen.

EKSPERT: Jesper Mathisen er TV 2s fotballekspert rundt det norske herrelandslaget. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Det var som kjent Norges suksess i nettopp Nations League høsten 2018 som gjorde at man nå står med denne ekstra EM-sjansen mot Serbia, og seieren på Europas tredje beste nivå den gang gjør førte til to ting. Det ene var backup-muligheten for EM-plass via playoff. Det andre var at man rykket opp ett nivå på UEFAs Nations League-rankingstige. Derfor er Norge nå oppe på nivå B og får litt tøffere motstandere.

Ifølge FIFA-rankingen fra juli er Østerrike rangert som Europas 16. beste nasjon. Nord-Irland er 21, Romania er 22 og Norge er 25 på samme rangering.

– Det er rimelig å tro på at dette blir en ganske jevn gruppe. Hvis Norge kan komme ut av startblokkene med seier mot det som trolig er det sterkeste laget i fredagens kamp, vil de ha lagt et meget godt grunnlag. Vi skal ikke kimse av å kunne benytte denne gruppen til å posisjonere oss inn mot en potensiell VM-plass, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Slik fungerer eventuell kamp om VM-plass

Som ved forrige anledning, er nemlig Nations League ikke bare en turnering i seg selv, men også en potensiell bakvei til de store mesterskapene.

Det er imidlertid ikke like enkelt som sist, da seier i gruppen var garanti for en ekstrasjanse.

Her følger en forklaring på hvordan Nations League 2020 kan fungere som mulighet for norsk VM-plass i Qatar i 2022:

Europa har 13 plasser til VM-sluttspillet om drøyt to år. Selve VM-kvalifiseringen starter for UEFA-nasjonenes del i mars 2021, med 55 nasjoner fordelt på ti grupper.

De ti gruppevinnerne i VM-kvaliken kvalifiserer seg direkte til mesterskapet. De tre siste europeiske plassene avgjøres gjennom en playoffrunde. Plassene i denne skal tildeles de ti toerne i VM-kvalikgruppene (som altså spilles i 2021), samt de to beste gruppevinnerne totalt sett i Nations League (som spilles i 2020) som verken har kvalifisert seg direkte gjennom VM-kvaliken eller kommet inn i playoffen som gruppetoer.

Dermed kan Norge vinne sin Nations League-gruppe, men - i teorien - risikere at bedre gruppevinnere enn dem selv vi gjøre beslag på en av disse to VM-playoff-plassene dersom de selv ikke har kvalifisert seg for VM via vanlig kvalifisering. Det skal imidlertid en del til. I den forrige runden med Nations League var det kun Bosnia & Herzegovina blant gruppevinnerne fra de to øverste nivåene som ikke klarte å kvalifisere seg til EM via vanlig kvalifisering i ettertid.

Disse totalt tolv nasjonene fordeles deretter i tre forskjellige playoff-ruter, der det spilles to runder med enkeltstående playoff-kamper (to semifinaler og en finale). Vinnerne fra hver av de tre playoff-rutene kvalifiserer seg for VM.

Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):

4. september, Norge - Østerrike, Nations League

7. september, Nord-Irland - Norge, Nations League

8. oktober, Norge - Serbia, EM-playoff

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

12. november, potensiell EM-playoffinale mot Israel/Skottland

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

Spørsmål? Kontakt journalisten på Twitter her.