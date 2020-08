Norwegian med løfte til kundene

Norwegian er hardt rammet av koronapandemien, og tapte 4,8 milliarder kroner før skatt i første halvår. Selskapet har hatt et fall i passasjerer på 71 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

8000 ansatte er enten permittert eller oppsagt.

– Det er klart at hvis du er et flyselskap som har litt over 150 fly, og flyr med 20 til 25 fly, så er det vanskelig, sier konsernsjef Jacob Schram til TV 2.

Han sier luftfarten nå er i sin største krise siden andre verdenskrig.

– Men vi trodde vi var på vei inn til noe bedre. Vi begynte å fly mer. Vi gikk fra 7-8 fly til 20 fly og trodde vi kunne fortsette, men nå har det blitt mange flere røde land og det ser vi umiddelbart på etterspørselen, sier han.

– Du sier at dere trenger hjelp, mer penger. Hvor mye haster det?

– Jeg har vært veldig klar på dette fra starten. Jeg sa i vår at hvis covid-19-situasjonen fortsetter gjennom sommeren og over sommeren, så kommer vi til å trenge hjelp til å komme gjennom vinteren, sier han, og fortsetter:

– Det har den gjort. Det har ikke vært den sommeren som vi normalt har, og det betyr at vi trenger hjelp til enden av året for å komme oss gjennom vinteren frem mot april.

Lager plan

Schram sier at selskapet nå er i gang med å sette sammen en ny plan for veien videre.

– Vi satte sammen en god plan som vi fikk gjennomført til 4. mai. Vi fortsatte å jobbe frem til nå med masse tiltak, med å konvertere gjeld til egenkapital og så videre, så vi har allerede startet, sier han, og legger til:

– Så skal vi selvfølgelig blant flere snakke med myndighetene. Vi kommer også til å ha videre dialog med våre leasingeiere, med banker og så videre.

Lover refusjoner

Mange av Norwegians kunder har fortsatt ikke fått refusjon for billetter. Konsernsjefen sier at han forstår kundenes frustrasjon.

– Det skjærer meg langt inn i hjertet at det har tatt så lang tid. Bare for å illustrere har vi enkelte dager hatt over 100.000 hendelser, så det er et massivt press. Det er mye manuelt arbeid som også må gjøres i samarbeid med reisebyråene, sier han.

– Men kan du garantere at de får pengene?

– Jeg kan si at nå har vi besluttet å jobbe for en løsning hvor vi skal få utbetalt pengene i løpet av september og oktober. På den måten håper vi at det vil hjelpe kundene. Det er helt umulig å få til på noen uker, men i løpet av september og oktober, skal de som har ventet på pengene kunne få igjen det – av de som har krav på det, sier han.

– I toppklasse

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs gir Norwegian honnør for at de har klart å kutte de operasjonelle kostnadene i andre kvartal med 88 prosent i forhold til samme periode i 2019.

– Det er helt i toppklasse når vi måler mot lavprisselskapsgiganter som Ryanair og Wizz Air, så her har Norwegian virkelig gjort en kjempegod jobb, sier han til TV 2.

Flyanalytikeren sier Norwegian har vært helt klare på at det nå er Norden som blir det viktige markedet for dem.

– Det er her de skal gjøre oppbyggingen. De skal ha mye innenlandsflyvninger i Norge, og de skal ha i Sverige og Danmark og Finland. Kanskje det også blir noen langruter fra disse landene, sier han.

Det betyr at Norwegian konkurrerer direkte med SAS, noe som ifølge Elnæs kommer til å bli tøft fremover.

Samtidig understreker han at det fredag kom klar beskjed fra selskapet om at de skal nedskalere kraftig på langdistanseflyvninger.

– Selskapet har i dag 37-38 Boeing 787 Dreamlinere og en vesentlig del av disse blir nok solgt eller levert tilbake til leasingselskapene i løpet av ikke lang tid, for Norwegian kommer til å skalere kraftig ned på dette, sier han.

Elnæs har tro på at Norwegian vil betale tilbake kundenes refusjoner innen tiden de sier.

– Når selskapet står på scenen og sier det, så tror jeg at Norwegian har en plan, og det regner jeg med at de forholder seg til, sier han.