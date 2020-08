Thorsby imponerer Arsenal-stjerne: – Kunne snakket med ham i timevis

– Som meg selv, er han ekstremt lidenskapelig opptatt av bærekraft og miljøet. Det var veldig forfriskende å snakke med noen man har så mye til felles med. Vi kunne snakket i timevis.

Slik innleder Arsenal-stjernen Hector Bellerín den siste episoden av podkasten hans, «More Than», hvor han denne uken har Morten Thorsby som gjest.

Bakgrunnen er at Thorsby har fått mye oppmerksomhet for å bruke statusen sin som fotballspiller til å sette søkelyset på miljøkampen. Italienske medier har omtalt hvordan han bruker fritiden på å plukke søppel i fjellene utenfor hjembyen Genova. I august ble han attpåtil invitert til Roma av landets miljøvernminister, Sergio Costa.

Det var for å snakke om initiativet We Play Green.

– Jeg er i ferd med å opprette en stiftelse som heter «We Play Green.» Denne skal inspirere, engasjere og hjelpe klubber og spillere å redusere sitt fotavtrykk. Idretten har mye å gå på, sa Thorsby til NRK tidligere i måneden.

– På en annen planet

Selv har Bellerín engasjert seg i flere saker utenfor fotballverdenen. Han tar tatt et oppgjør med homofobi innen fotballen, har snakket om utfordringer rundt mental helse og er sterkt engasjert innen miljøsaken.

I podkasten snakker Bellerín om at han synes det er vanskelig å snakke om slike temaer i fotballgarderoben, men understreker at det ikke er fordi kollegaene hans er dårlige folk.

– Det føles som man er på en annen planet. Folk ser ikke helt saker og ting som foregår utenfor, for man blir knapt nok påvirket av det. Det er fordi livene våre er gode, trygge, vi har penger, har folk som tar vare på oss og folk elsker oss. Men det er ikke den virkelige verdenen. Jeg har følt at når jeg har snakket om politiske problemer, miljøet og slikt, at jeg har vært den eneste som brydde seg ordentlig om de tingene, sier Bellerín, før han spør om Thorsby også har følt seg alene om engasjementet.

– Ja. Jeg har prøvd å snakke om denne utfordringen de siste fem årene, men har følt akkurat det du snakker om. Det var ikke noe som ble snakket om i garderoben, og ikke en del av diskusjonen noen steder i fotballverdenen, svarer Thorsby, og legger til at han mener han ser en positiv utvikling.

Thunberg er rollemodellen

Videre understreker Sampdoria-proffen at det kan være vanskelig å snakke om miljøsaken fordi livsstilen som fotballspiller ikke er særlig bærekraftig.

– Man må snakke på en måte sånn at folk forstår at du ikke er perfekt selv, sier Thorsby.

– Greta Thunberg, en av mine rollemodeller, sier det bra: Jo større plattformen er, jo større er ansvaret. Og jo større karbonavtrykket ditt er, jo større er plikten din. Alle har en forskjellig rolle i puslespillet, og vi som atleter har et publikum og en stemme. Det er superviktig å bruke det. Det er kult å se at det endelig beveger seg, fortsetter Thorsby.

Da TV 2 snakket med Thorsby under en landslagssamling i fjor, uttrykte han frustrasjon for de mange flyreisene innen fotballen. Han sa da at han skulle gjøre opp for flyreisene ved å kjøpe klimakvoter.

– Det er for vanskelig å komme seg rundt uten å forurense. Jeg fløy jo hit, og jeg kommer til å fly til Malta også. Det er vanskelig. Jeg tror alle av oss opplever at det i hverdagen er vanskelig å ta gode valg med de livene vi har, sa han til TV 2 den gangen.