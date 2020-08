Lørdag: Se Tour de France på TV 2 kl. 13.30

Korona-alarmen har gått i Nice. En oppblussing av virustilfeller kaster en mørk skygge over Tour de France-starten på lørdag.

Samtidig minner Frankrikes statsminister Jean Castex om at Touren foregår ute i det fri og er godt organisert. Tour de France-direktør Christian Prudhomme understreker at det kun er to verdenskriger som har stoppet rittet de siste 117 årene.

Tour de France er storpolitikk. Det er mange som har lagt enorm prestisje i å få gjennomført rittet. Ingen ønsker å trekke i nødbremsen. Det er forståelig. Det er mye penger i omløp. Eksistensen til sykkelsporten slik vi kjenner den i dag står på spill. Da er det kanskje verdt å ta sjansen?

De siste dagene har det hersket full korona-forvirring. Hva skal til for at et lag kastet ut av rittet? Opprinnelig var det to positive tester i et lag, inkludert ryttere og støtteapparat.

Nå er det to positive ryttertester i løpet av et vindu på sju dager som skal til. Og hver positive test må bekreftes av en ny test. Det er ingen grunn til å tro at det blir mindre kaos de neste dagene og ukene.

Arrangøren opererer med tre såkalte bobler. Den første boblen er ryttere og støtteapparat. Den andre boblen er media og personell tilknyttet Tour-sirkuset. Den tredje boblen er publikum. I en ideell verden skal hver boble være hermetisk lukket. I praksis er det umulig.

De neste tre ukene skal 176 ryttere utveksle spytt, svette og blod i et kompakt felt seks timer hver dag. Det er et rullende smittesirkus. Slik jeg har forstått reglene, skal ASO (arrangøren) koronateste rytterne på hviledagene. Potensielt kan et lag teste rytterne sine internt hver dag og sende positive ryttere hjem i skjul. Da slipper man å bli kastet ut av rittet. Mange lag har økonomiske muskler og apparat til å gjennomføre slike tester. La oss håpe arrangøren krever at ryttere som bryter rittet blir testet.

I Nice er det munnbind-påbud fra 08.00 til midnatt. Går man uten munnbind, risikerer man en klekkelig bot. Tusenvis av folk går rundt i gatene. Halvparten av dem har munnbind. Det er fri flyt på restauranter og barer. Munnbindet kan nemlig tas av når man spiser og drikker.

På pressesenteret i Nice må alle journalister gjennom en sikkerhetskontroll. Alle personlige verdisaker må legges oppi én eske ved siden av scanneren. Esken vaskes aldri. Det er en oppskrift på katastrofe.

I Frankrike er det 75 smittede per 100 000 innbyggere. Tallet er seks ganger høyere enn i Norge. På stranden i Nice er det knapt mulig å bevege seg uten å tråkke på folk. Man bruker selvsagt ikke munnbind på stranden.

Lørdag går startskuddet for det rullende smittesirkuset. Millioner av mennesker vil stå langs løypen. De fleste oppfører seg og holder god avstand til hverandre, men noen kommer til å sprute vann på rytterne. Det har vært tilfeller av at publikum spytter på ryttere. Tusenvis av mediefolk og syklister bytter hotell hver dag. Men Touren skal rulle videre. Allez, allez, allez. Vive le Tour!