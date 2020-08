Vil ha påbud: – Folk skal ikke skamme seg over å bruke munnbind

De siste to ukene har det vært anbefalt å bruke munnbind i rushtiden på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold.

Helse- og omsorgs departementet opplyser til TV 2 at de vil komme med nye råd om bruk av munnbind på dagens pressekonferanse.

Professor ved UiB Audun Helge Nerland håper myndighetene vil gjøre det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport.

– Vi vet at det kan ha stor effekt å bruke et munnbind. Det er på tide at myndighetene stopper å «ned-snakke» bruken av munnbind, sier Nerland.

Munnbind-skam

Selv om regjeringen anbefaler bruk av munnbind i enkelte situasjoner, er det mange som velger å ikke bruke det. Nerland tror mange kvier seg for å ta på seg munnbindet på bussen.

– Når det er så få som faktisk bruker det, blir det nesten litt flaut å ta det på. Sånn skal det ikke være, sier Nerland.

Han tror mange er usikre på når de skal bruke munnbindet og derfor lar være. Et påbud kan løse flere av disse problemene.

– Det vil ha stor effekt. Jeg tror folk synes det er mye lettere å få en tydelig beskjed, sier Nerland

– Munnbind har stor effekt

Det er nøyaktig to uker siden myndighetene for første gang anbefalte munnbind i enkelte situasjoner. Da anbefalingen ble presentert, var helseministeren tydelig på at bruk av munnbind ikke er like effektivt som å holde avstand.

– Meteren er altså viktigere enn munnbindet, sa Bent Høie på pressekonferansen.

Nerland reagerer på at helsemyndighetene i Norge har vært såpass negative til bruken av munnbind.

– Det er liten tvil i forskningsmiljøet om at munnbind har stor effekt. Jeg synes det er rart at myndighetene har tatt et så tydelig standpunkt, sier Nerland.

Bør påby munnbind flere steder

Den nåværende anbefalingen om munnbind gjelder kun for reiser i Oslo og Indre Østfold kommune. Det synes Nerland er for dårlig.

– Vi ser at smittesituasjonen har eskalert flere steder, ikke bare på Østlandet. Jeg synes de bør vurdere å påby munnbind i for eksempel Bergen, sier Nerland.

Han håper også at den nye munnbind anbefalingen vil gjelde hele døgnet, ikke bare i rushtiden. Det er fordi han synes det kan være vanskelig å slå fast hva som er rushtiden.

– Vi må gjøre det lettere for folk å tørre å bruke munnbind, sier Nerland.