Datteren forsvant for 40 år siden - fortsatt følger Morten alle spor

– Hører jeg noe, så kan jeg ikke la være heller. Jeg må sjekke, forteller Morten Ziender.

TV 2 møter han hjemme i Gvarv i Telemark. I disse dag er det 39 år siden hans seks år gamle datter Marianne forsvant da hun skulle kjøpe is på den lokale landhandelen rett ved hjemmet i Risør. Siden har ingen sett henne.

– Hun var blid. Veldig glad i oss alle. Hun var bare flott.

Han forteller om en uro i kroppen som han nå har båret på i snart 40 år.

– Jeg er liksom ikke så glad lenger. Jeg tenker hele tida på Marianne. Hva skjedde egentlig? Hvordan er det mulig å bare forsvinne på den måten i lille Risør?

Leter og graver etter datteren

Saken er blitt en av Norges største forsvinningsgåter. En storstilt politietterforskning ble iverksatt og saken fikk enorm medieoppmerksomhet.

Men Marianne er aldri blitt funnet, og familien har måttet leve med den store usikkerheten om hva som skjedde med jenta deres i snart fire tiår.

Da Marianne forsvant, dro Morten ut for å lete. Og han har aldri stoppet.

Han har gravd under broer, i all slags terreng, søkt i tjern og innsjøer. Fremdeles drar han ut for å grave i håp om å finne datteren.

– Det er ikke så lenge siden jeg var ute og lette, sier han.

KOM ALDRI HJEM: Marianne Rugaas Knutsen (6) forsvant i Risør 28. august 1981. Foto: Privat

Selv etter så mange år blir han kontaktet av folk som mener de vet hva som skjedde med Marianne.

– Sist var det en som ringte meg, og jeg dro hjem til ham i Agder og fikk tegninger over der hun skulle være. Det har nok vært en stort steinbrudd, og jeg gikk og gravde, forteller han.

Men som alle de andre gangene han har fått den slags tips, fant han denne gangen ingenting.

Blir redd

– Hvordan har det vært å få alle disse henvendelsene fra folk som mener de vet hvor hun ligger?

– Jeg blir redd og sinna, sier Ziender.

– Redd for å finne henne?

– Redd for hva jeg skal se. Det er vanskelig...

Han sier at han ikke klarer å finne ro, la saken ligge. Og får han et tips, så drar han ut.

– Jeg har vært på flere plasser flere ganger - har jeg oversett noe? Jeg kommer til å holde på så lenge jeg klarer, men jeg begynner å bli sliten i huet og, ja, overalt, forteller han.

Håper på nye tips

1. september har serien «Mysteriet Marianne» premiere på TV 2. Redaksjonen bak har fått flere interessante tips og kommet over nye spor underveis i innspillingen.

– Jeg bare håper at noen gidder å gjøre noe med det. At politiet kan gjøre noe, eller at de gidder å sette et komma i saken, sier Mariannes far.

Morten Ziender er blitt 67 år og bestefar gjennom sine to andre barn.

– Jeg håper å etter hvert kunne slappe av litt, fiske litt. Jeg har bare tatt ett bad i sommer, jeg blir liksom bare sittende her, forteller han.

Han håper at serien kan føre til noe. At noen som kanskje vet noe, tar kontakt.

– Gi oss et hint. Jeg vil jo finne henne. Få en grav å gå til.