Sommerhytta-paret ble rystet da innspillingen startet: – Jeg angret

Den fjerde sesongen av Sommerhytta er allerede godt i gang på TV 2. I Ytre Enebakk, hvor Lyseren Strandpark ligger, har fire deltakerpar satt i gang med å bygge sin egen hytte.

Ett av deltakerparene er kjæresteparet Levi Try (23) og Øyunn Krogh (24).

De hadde knapt vært kjærester i fire måneder, da Levi meldte dem på.

– Jeg så tilfeldigvis en reklame for Sommerhytta på Facebook. Der stod det at man kunne melde seg på, så jeg gjorde det uten å si noe til Øyunn, forklarer Levi, som hadde liten tro på at de kom til å bli med.

– Jeg hadde ikke peiling på hva vi gikk til, sier han når TV 2 snakker med han over telefon.

Se video øverst i saken.

KJÆRESTER: Levi Try og Øyunn Krogh hadde kun vært kjæresten i omtrent 4 måneder da Levi i all hemmelighet meldte på paret på TV 2-programmet Sommerhytta. Foto: TV 2

Møttes etter tre meldinger

Paret møttes på Instagram, for omtrent to år siden.

– Jeg sendte henne en melding om vi skulle treffes for å ta en øl. Det svarte hun ja til rimelig kjapt, forteller Levi.

– Det var en veldig sjarmerende melding. Jeg kunne ikke si nei, innrømmer Øyunn.

Etter å ha utvekslet tre meldinger, møttes de to dager senere.

– Det var ikke noe chatting, men rett til poenget. Jeg var ikke interessert i å bli kjent over nett, så det likte jeg veldig godt.

Siden da har paret holdt sammen.

Angret seg

Til tross for lite erfaring med oppussing, meldte likevel Levi dem på Sommerhytta. Øyunn mener det var uvitenheten som gjorde at de turte å bli med.

– Etter å ha vært der én time tenkte jeg bare «oh shit». Jeg trodde det var mye mer hjelp bak kameraene, sier hun, som får støtte av kjæresten.

– Jeg så for meg et mye enklere TV-program, hvor vi skulle bygge en hytte med hjelp. Jeg trodde ikke at det var som det var, sier han og legger til:

– Jeg trodde jeg kunne hamre og spikre, før vi ble med. Det ble raskt klart at det kunne jeg åpenbart ikke.

Under innspillingen som foregikk i fjor høst, fikk Levi streptotokker. Han dro derfor hjem noen dager for å bli frisk. Han forteller at han ønsket å holde seg hjemme, heller enn å vende tilbake til Lyseren.

– Det var ikke noe gøy. På et tidspunkt angret jeg på deltakelsen.

– Tungt å bli filmet på sitt verste

Sykdommen førte med seg flere utfordringer, i en allerede krevende tilværelse.

– Vi var jo preget og slitne av det. Sykdom påvirker resultatet mye mer enn man tror, sier Øyunn.

Under innspillingen hadde paret vært sammen i omtrent åtte måneder.

– Når man er så forelska er det rart å se hverandre ha det så tungt, så tidlig i forholdet. Det er ekstremt demotiverende, og kjemperart å stå i.

Hun synes det var en utfordring å bli filmet, samtidig som hun og Levi hadde det tungt.

– Når man ikke har energi til å være seg selv, så er det utfordrende. Det er tungt å føle at man blir filmet på sitt verste, når du heller skulle ønske du var vært positiv og morsom.

Men selv om paret opplever tunge stunder på TV-skjermen i Lyseren, vet de at bedre tider venter.

– Vi klarer å se det på TV nå, for vi vet at vi blir flinkere og at vi får til ting. Utfordringene har jo stått i kø, og vi har egentlig ikke fått noe flytfølelse, sier Øyunn.

FERSKT PAR: Øyunn og Levi hadde aldri bodd sammen, og hadde kun vært sammen i åtte måneder, da de skulle bygge hytte sammen i TV 2-programmet Sommerhytta. Foto: TV 2

Likevel forsikrer hun om at flyten vil komme.

– Det kommer, vi er bare litt trege. Jeg gleder meg til det kommer på skjermen. Da får vi vist mer av oss selv.

Syter og klager

Hun påpeker at det sikkert kan se rart ut for seerne hvordan paret takler utfordringene.

– Det ser jo ut som vi syter forferdelig mye, sier hun.

Det er noe paret har fått tilbakemeldinger på. Levi forklarer at på sosiale medier har flere bitt seg i merke sytingen. Han tar det imidlertid ikke veldig tungt.

– Jeg husker det som at jeg var latterlig sliten. Da er det rett og slett enklere å si at det sugde, enn å være superpositiv. Men jeg jobbet hele veien for å bli ferdig med hytta.

Bortsett fra det, har paret mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger.

– De som kjenner meg av både nære og mer fjerne synes det er morsomt og ekstremt overraskende, sier Levi.

UTFORDRINGER: Utfordringene står i kø for kjæresteparet Øyunn og Levi, som kun hadde erfaring av å montere en IKEA-seng sammen. Foto: TV 2

Da Norge stengte ned på grunn av korona tidligere i år, fullførte Øyunn sin bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring. I tillegg skaffet hun seg appen Tik Tok, hvor hun nå har en følgerskare på over 20.000 følgere. Der har hun fått masse tilbakemeldinger, særlig fra den yngre generasjonen.

– Jeg trodde at de som kikket på Sommerhytta var i 30-årsalderen og oppover. Men det viser seg at yngre barn og unge voksne også følger med. Det er kjempegøy, sier hun.

– Jeg synes det er fint å være en motpart til mye av det som går på TV. Jeg er stolt over at det er veldig ekte, vi verken fikser eller steller oss. Det hele er veldig rått.

Flyttet sammen

Denne sommeren flyttet paret sammen med to andre venner i et kollektiv, noe som har gått veldig fint.

– Det er hyggelig å bo under samme tak. Også er det en myk overgang til et samboerskap, sier Levi, som denne høsten startet på en bachelor i krig og konfliktstudier.

Se Sommerhytta mandag til torsdag på TV 2 klokken 20.00, og på TV 2 Sumo når du vil.