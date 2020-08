Huitfeldt om Giske-bråket: – Jeg vil takke

– Jeg vil takke Sandra og Ellen for deres mot. Jeg oppfordrer alle som har opplevd slike ting om å si fra. Skal vi endre kultur, må vi snakke om dette, skriver Huitfeldt i en tekstmelding til TV 2.

Hun har ikke besvart spørsmål om Trøndelag bør finne en annen fylkesleder.

Torsdag trakk valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti tilbake innstillingen av Trond Giske som fylkesleder. Arbeidsutvalget i fylkeslaget har bedt valgkomiteen om å jobbe videre med å finne en kandidat til ledervervet før fylkesårsmøtet lørdag.

Det skjedde kort tid etter at tidligere AUF-er Sandra Skillingsås sto fram i Adresseavisen og fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap.

Brenna vil ha ny leder

– Så velger Trøndelag Ap en annen leder. Håper jeg. Intenst, skriver fylkesrådsleder i Viken Arbeiderparti Tonje Brenna (32) på Facebook.

Ap-toppen i Akershus kommer også med en beskjed til de som spekulerer i hvorfor AUF-ere og andre ikke har sagt noe før:

– I en kultur som den som beskrives, ligger en fryktkultur. Frykt for straff, utfrysing, at makt forsvinner og at du ikke får gjøre det du har aller mest lyst til: bruke engasjementet ditt til å endre verden, skriver Brenna.

Brenna er tidligere generalsekretær i AUF.

Kritiserer pressen

Torsdag publiserte Giske et innlegg på Facebook, der han skrev at han har forståelse for om fylkesvalget velger noen andre til ledervervet. Han kommenterte også varselet som ble levert mot han torsdag, to dager før årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Varselet skriver seg fra et nachspiel for seks år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret, skriver han og fortsetter:

– Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014.

Videre i innlegget kritiserer han pressen og gjentar at han for tre år siden offentlig beklaget «at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner», og han skriver at han var lei seg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.