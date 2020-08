UD bekrefter: Norsk diplomat erklært uønsket i Moskva

Utenriksdepartementet opplyser fredag formiddag til TV 2 at Russland utviser en norsk diplomat.

– Vår ambassade i Moskva har blitt informert av det russiske utenriksdepartementet om at en av våre diplomater er erklært uønsket i Russland. Dette er helt grunnløst. Vår diplomat har ikke brutt noen regler og har opptrådt helt og fullt innen rammene for diplomatisk virksomhet. Norges utvisning av en russisk diplomat er knyttet til spionasje-etterforskningen, og er begrunnet med at han har utført handlinger som ikke er forenlige med rollen som diplomat, sier pressevakt Guri Solberg til TV 2.

Nyhetsbyrået RIA skriver at det skal være ambassaderåd Jan Flæte som utvises. Den norske diplomatens akkreditering utløper innen tre dager, ifølge det russiske nyhetsbyrået.

Russiske myndigheter har dermed gjengjeldt Norges utvisning av diplomaten Aleksandr Stekolsjikov i forrige uke.

Spionsiktet mottok penger

Utenriksdepartementet besluttet å utvise den russiske diplomaten etter han møtte norske Harsharn Singh Tathgar (50), som er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha avslørt statshemmeligheter.

Mannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale.

Tathgar ble pågrepet av PST på en restaurant i Oslo. Han var da i møte med diplomaten som PST omtaler som etterretningsoffiser.

Den russiske ambassaden i Oslo har opplyst at det er snakk om visehandelsrepresentanten, og hevder at diplomaten ble «anholdt uten grunn».

Diplomaten ble ransaket av PST, og han fikk ikke mulighet til å kontakte ambassaden eller tilkalle ansatte fra konsulatavdelingen til stedet, skrev ambassaden videre.

«Vi uttrykte protest til Norges Utenriksdepartement i forbindelse med krenkelsen av diplomatens status», het det i uttalelsen fra ambassaden.

Ble kalt inn på teppet

50-åringen har i avhør innrømmet at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen.

Restauranten der Harsharn Singh Tathgar ble pågrepet under møte med russisk agent. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett skal 50-åringen over tid ha skjult møtevirksomheten med den russiske diplomaten, og han skal ha mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.

Den norske ambassadøren i Moskva måtte fredag møte hos det russiske utenriksdepartementet. Innkallingen kom etter at Norge utviste den russiske diplomaten.

– Bilen til den norske ambassadøren ble observert utenfor Utenriksdepartementet fredag morgen, skrev det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. (TV 2/NTB)