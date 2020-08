Nora Mørk: – Har kostet mer enn jeg har vært villig til å innrømme

Se Sola-Vipers på TV 2 Sport 2 og Sumo lørdag kl. 18.10

På lørdag spiller Nora Mørk (29) obligatorisk kamp igjen etter et langt skademareritt og flere år på smertestillende.

Håndballstjernen som har vunnet EM, VM og Champions League mener at comebacket er hennes største prestasjonen som utøver.

– Det å gå på banen lørdag er nesten en av de største prestasjonen jeg har gjort som utøver. Det har kostet veldig, veldig mye ... Mange har tvilt, inkludert meg i perioder, sier Mørk til TV 2.

Mørk har totalt vært gjennom ti kneoperasjoner i karrieren. Fire de siste fire årene, der det har vært lite håndball og mye rehabilitering.

– Gang på gang har jeg fått døra rett i fleisen. Det har kostet mer enn jeg har vært villig til å innrømme. Jeg har hatt noen år der jeg konstant har gått på smertestillende, men det har jeg klart å venne av meg og ikke tatt noe på halvannet år, sier Mørk.

- Det er nesten surrealistisk at jeg skal spille kamp nå. Jeg har sett dette fra utsiden i nesten tre år og tenkt at en dag er det min tur, og nå er dagen her.

Hun forlot rumenske Bucuresti i sommer for å være nærmere moren som behandles for kreft.

Valget falt på Vipers Kristiansand, og åpningskampen i serien spilles borte mot Sola.

– Folk kommer til å se en som er veldig glad for å spille håndball igjen, sier Mørk.

– Jeg har lyst til å gå ut der «boom» jeg er tilbake, «hei» har dere glemt meg? ... nei? Jeg gleder meg sjukt mye, og skal prøve å ikke være så bekymret, men det er ikke lett etter ti kneoperasjoner.

De siste månedene har også vært tøffe, men de har gjort kroppen godt. Hun har fått trent godt fysisk, og i seks uker trent håndball.

- Jeg kan være med på alt, sier hun. Det begynner å likne noe, jeg henger med liksom ... Men jeg trenger å komme i kampform, og jeg har høye forventninger til meg selv. Jeg skal ikke bare bli som jeg var, men bedre, og det krever mye trening.

Nå er Mørk tilbake på banen og tilbake i norsk håndball.

– Det er gøy å være tilbake i norsk håndball. Nå sitter det en djevel på skulderen som har lyst til å score ti mål og showe på lørdag. Men jeg bør starte med å få følelsen av bare å gjennomføre først, selv om jeg gjerne vil komme med et brak.

Og hun er friskere enn på mange år.

– Jeg har mye mindre vondt. Nå er det faktisk slik at jeg gleder meg til følelsen dagen etter kamp når kroppen verker. Det å få en trøkk og kjenne på noe annet enn bare operasjonssmerter. Jeg gleder meg til å få en trøkk liksom.