Retorikkekspert om talen: – Så ut som han holdt på å sovne

Torsdag holdt Donald Trump sin store tale på den siste dagen av republikanernes landsmøte.

Der gikk han blant annet til knallhardt angrep på sin motstander Joe Biden, noe som ifølge førsteamanuensis Hilde Restad ved Bjørknes Høyskole ikke er uvanlig blant kandidater i valgkamper.

– Men jeg synes denne settingen for Trump sin tale representerer mye av det som er så utfordrende med Trump som kandidat og president, sier hun, og fortsetter:

– Hvis du tenker tilbake på når du har fulgt med på tidligere valgkamper, har du noen gang sett en president holde en tale fra Det hvite hus for sitt eget gjenvalg? Du har ikke det, for det er ulovlig. Du har ikke lov å involvere føderale ansatte i politiske kampanjer.

Restad beskriver talen i seg selv som «ganske lang og egentlig litt kjedelig».

– Litt «u-Trumpsk», for det var ikke så mye energi, sier hun.

– Sier det han må si

Førstelektor i retorikk Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania sier at Trump bruker Det hvite hus som en kulisse for å vise hvor han skal være, og hvor motstanderne ikke skal være.

– Og så kommer diskusjonen, for han sier at som president så har han faktisk lov til å gjøre det, men han har ikke lov til å bruke de ansatte. Dette er en typisk situasjon som han setter seg selv og mediene i, og så kan det rulle og gå som en debatt, sier han.

– Hva merket du deg aller mest ved denne talen?

– Jeg tror Huffington Post har rett når de skriver i dag at det så ut som han holdt på å sovne, sier han, og fortsetter:

– Det var en energiløs tale, som det ofte blir når han leser manus. Han gjør det han må gjøre, og han sier det må han si. Det handler om fortid som var stolt, det er nåtid som er ille og det er fremtiden som skal bli fantastisk.

Ringdal mener Trump ikke trekker nye velgere på dette med en slik tale, men at han snakker til basen sin.

– Og det er jo det begge partier nå har gjort, det er en sementering av de du har og så er det et håp om å få tak i kvinnene og de svarte og få dem til valgurnene i større grad enn i 2016, for det er det som kan avgjøre, sier han.

Hilde Restad er ikke helt enig i at begge partier kun spiller på sin egen base.

– Det demokratiske landsmøtet var jo en eneste lang øvelse i hvordan tiltrekke seg velgere i sentrum, tidligere republikanere og forstadsstemmene. Så her tror jeg vi så to veldig forskjellige strategier, sier hun.

Skremmebilde

I sin tale sa Donald Trump blant annet at ingen andre enn han selv har gjort like mye for den afroamerikanske befolkningen i landet, siden Abraham Lincoln.

– Nå skal det sies at det var vel ikke så mange republikanske presidenter som gjorde så mye for svarte amerikanere etter Abraham Lincoln, men at det er Trump som har gjort mest for dem, det vet jeg ikke helt om stemmer, sier Restad.

Presidenten tok også for seg det han mener er den farlige venstresiden. Blant annet kalte han Bernie Sanders for en marxist, og snakket om hvor ille ute det er med USA dersom demokratene vinner.

Kjell Terje Ringdal tror dette er et skremmebilde som kan fungere.

– Det er ganske drøyt sett med våre øyne, og kanskje også enkelte amerikanske øyne, å kalle dem for sosialister og marxister. Jeg tror at det han holder på med er å tegne klare bilder. Dette er primærfarger, primære politiske farger, som gjør at du viser frem veldig tydelige skremmebilder for å sette det på spissen, sier han, og fortsetter:

– Men det er jo også det det demokratiske partiet på sett og vis har gjort. De har også skjøvet seg selv en anelse til venstre i forhold til der de var, så sånn sett kan du si at han har litt rett.

Vaktbikkje

Hilde Restad sier at hun tror det kommer til å bli en veldig skitten valgkamp frem mot presidentvalget i november.

– Jeg tror det kommer til å bli en valgkamp fylt av veldig mange uriktige utsagn fra den ene siden, sier hun.

Det vil også gjøre valgkampen veldig utfordrende, mener hun.

– For Joe Biden, som absolutt ikke er noen sosialist, kommer til å prøve å føre en valgkamp i henhold til de gamle reglene, hvor man ikke skal si alt for mye usant, mens Donald Trump har ingen regler, han følger ingen spilleregler, sier hun.

– Må Joe Biden bli tøffere enn det han er nå for å komme opp mot Trump?

– Jeg vet ikke om han selv trenger å være tøffere, men han må ha folk rundt seg som er tøffe. Det skal jo egentlig visepresidenten være, det skal være vaktbikkja, så vi får se hva Kamala Harris får til, sier hun.