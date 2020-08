Går av med pensjon etter 40 år på skjermen: – Det har vært en fantastisk reise

Gjennom hele 40 år i NRK har hun vært et ansikt utad i statskanalen, og ble den første kvinnelige sportskommentatoren i NRK.

– Det er ingen tvil om at jeg måtte bevise i enda større grad enn menn at jeg dugde til noe. De trodde ikke at jente kunne være så interessert sport. Da trodde de ikke jeg dugde eller var bra nok, sier Ellefsen.

Mange store øyeblikk

Mange kan misunne Ellefsen for alle de sportsøyeblikkene hun har fått oppleve med egne øyne de siste 40 årene. Det er likevel noen øyeblikk som sitter ekstra sterkt i hos NRK- profilen.

OL på hjemmebane i Lillehammer i 1994 og Karsten Warholm sitt første VM- gull i London er noe hun trekker frem. Da norske Trine Hattestad klinket til med gull i sitt siste OL kom tårene.

– Det vekket sterke følelser hos meg, da Trine Hattestad tok gull i Sydney. Da hadde vi fulgt henne helt siden starten. Det grep meg, sier hun.

Ble overrasket på direkten

Ellefsen har nå bare noen måneder igjen på jobb på NRK før det bærer videre til pensjonisttilværelsen. Mange kommer til å savne henne som programleder og hennes kommentatorstemme.

Flere av landets største idrettstjerner og sportsjornalister ville derfor sende henne en hilsen i anledning hennes 70-års dag.

HYLLER KAREN-MARIE: Mange kjente fjes ønsket å hylle den spreke 70- åringen. Foto: God morgen Norge.

– Det har vært en ære å få springe når du har kommentert, sier Karsten Warholm i en hilsen til Karen-Marie.

– Nå ble jeg rørt, sier Ellefsen.



Den doble verdensmester i 400- meter hekk, Steinar Hoen, TV 2- profilene Julie Strømsvåg og Harald Bredelie med flere hadde mye på hjerte til den folkekjære profilen.

Se hele videohilsenen som ble vist på God morgen Norge øverst i artikkelen.

– Har vært en fantastisk reise

Ellefsen fikk sin første store jobb under sommer- OL i Moskva i 1980. Siden 1987 har hun bidratt og kommentert på alle EM og VM i friidrett. Hun har kommentert olympiske sommerleker, vært programleder for NRK på Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Vancouver 2010 med mer.

– Jeg føler meg ikke noe annerledes enn jeg gjorde for 30 år siden. Jeg er forhåpentligvis en bedre programleder enn da jeg starta, sier hun

Det skulle bli både OL i Tokyo og EM i Frankrike før hun pensjonerte seg, men slik blir det ikke. Nå som hun snart er ferdig i NRK kommer hun til å savne alt dette, og særlig friidrett.

– Det har vært stor stas å få jobbe med alt dette. Man er jo privilegert som har fått lov til å være med på dette. Det har vært en fantastisk reise, sier hun.