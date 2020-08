Kjendisfavoritten Jerry (58) levde luksuslivet – så kom avsløringen som rystet «hele» USA

– Det er et diktatur. Ingen på universitetet bæsjer med mindre Jerry har sagt ja til det.

ET LIV I LUKSUS: Jerry Falwell jr. avbildet på et av sine mange feriebilder. Foto: Instagram

Det sa en anonym, høytstående ansatt ved det ultrakonservative Liberty University i Virgina til Politico i fjor.

Universitetet, som er en av de største kristne skolene i USA, har frem til nå blitt ledet av Donald Trumps gode og mektige venn Jerry Falwell jr. (58).

Siden 2007 har Falwell jr. ifølge New York Post tjent ni millioner kroner i året på å lede universitetet.

Flere titalls ganger har han reist rundt i privatfly og dratt på jevnlige Bahamas-turer sammen med sine mange rike og berømte venner.

Jevnlig har han lagt ut bilder fra turer til Hellas og fra luksuriøse yachtreiser i Karibien.

«Hele» USA har trodd at Jerry var en streng, men dedikert og kjærlig trebarnsfar som nesten hver helg har dratt til gården sin i Cifax for å ri på hester sammen med døtrene sine og kona Becki.

Ingen visste hva Falwell jr. og kona holdt skjult for alle.

Frem til mandag var Jerry en av de mest innflytelsesrike kristne lederne i USA. Så kom sexskandalen som involverte både han, kona og hennes unge elsker.

Tok over etter pappa

Det var i 2007 at Falwell jr. tok over som president for universitetet og dermed fikk en årslønn på ni millioner kroner.

Det var hans far, predikanten Jerry Falwell Sr., som tidligere var presidenten for den ultrakonservative skolen etter å ha grunnlagt den i 1971.

MØTE: Jerry Falwell jr. og kona Becky under et møte på Liberty University i 2018. Foto: AP

Med den heftige årslønnen reiste Falwell jr. og kona verden rundt. På en av sine reiser til Miami i 2012, møtte paret Giancarlo Granada.

Granada jobbet som såkalt bassenggutt på luksushotellet Fontainebleau i Miami Beach.

LUKSUS: Fontainebleau i Miami Beach. Foto: Brynn Anderson/AP

21-åringen var i sving med å rense bassenget da han kom i kontakt med Falwell jr. og kona.

Paret fant tonen med ham, og han ble straks en familievenn.

Paret begynte å ta ham med seg på sine mange reiser, og ga ham flere millioner kroner for å støtte gründerbedriftene hans.

De ga han også jobb på et hostell i Miami som de akkurat hadde kjøpt.

STÅR FREM: Giancarlo Granda poserer for fotografen i Washington 10. august i år, etter at han avslørte mektige Jerry Falwell jr. Foto: Jonathan Ernst/AP

Avsløring fra soverommet

Tidligere i august publiserte Falwell jr. et bilde på Instagram, som viste ham stående med bar mage og åpen buksesmekk med et glass vin i hånda.

Han holdt rundt livet til en annen kvinne, som også hadde bar mage.

Bildet ble fort slettet, men ikke fort nok til at mediene snappet det opp og det ble furore i kristen-USA.

Både lettkleddhet og alkohol er strengt forbudt på Liberty University og i det ultrakonservative miljøet som anså Falwell jr. som sitt ansikt utad.

RABALDER: Dette bildet fikk Falwell jr. til å fratre sin stilling. Foto: Instagram

Falwell jr. forklarte at bildet bare var tatt under et karneval og at vinglasset bare var en rekvisitt, men til ingen nytte.

7. august annonserte han at han tar permisjon fra universitetet på ubestemt tid, men en enda større skandale var på vei...

Skandalene rulles ut

Etter påtrykk fra mediene som hadde fått en rekke tips om at kona hans hadde vært utro, sendte han 23. august ut en pressemelding hvor han innrømmet dette.

ORD MOT ORD: Giancarlo Granda mener han sitter på flere beviser på at han hadde sex med Becki samtidig som Jerry Falwell jr. så på. Foto: Jonathan Ernst/AP

Han forklarte at Becki hadde hatt et «upassende» forhold til en annen person.

Dagen etter stod bassenggutt Granada, som nå er 29 år, frem overfor nyhetsbyrået Reuters.

Han fortalte at det var han som hadde hatt sex med 53 år gamle Becki i årevis – og at Jerry Falwell jr. likte å se på det.

For å bevise dette, viste han byrået både bilder, videoer og lydopptak.

Falwell jr. nekter for å ha vært involvert i hyrdestundene, som ifølge Granada fant sted på hoteller i New York og Miami.

Han påstår overfor The Washington Post at Granada i en årrekke har forsøkt å presse dem for penger for å holde munn om forholdet.

Granada nekter for å ha presset noen for penger. I en e-post til Washington Examiner, skriver han dette:

«Enhver påstand om utpressing er falsk, ærekrenkende og motbevist med tydelig dokumentasjon».

RAKNET FASADE: Jerry Falwell jr. står nå uten jobb, men håver likevel inn millioner. Foto: Steve Helber/AP

Stikker av med millioner

Til tross for at Falwell jr. nå er ferdig som president for Liberty University, er han langt ifra pengeløs.

Ifølge Wall Street Journal kan han få nærmere 100 millioner kroner på grunn av en klausul i kontrakten.

– Jeg har ikke brutt noen regler. Jeg får kompensasjonen min, sier Falwell jr. til nettstedet.