Avslørte babynyhet i bisetning

Den kritikerroste artisten har alltid vernet om privatlivet. I en spørsmålsrunde på Instagram kom hun likevel med en overraskende avsløring.

Netflix-spørsmål ble til babynyhet

Spørsmålet, som egentlig omhandlet hva hennes favorittserie var, svarte hun noe oppsiktsvekkende.

«Siden jeg nettopp fikk en baby, har jeg sett mye på det programmet om det første året i livet. Husker ikke tittelen».

Det har ikke vært kjent at hun var høygravid, så at hun hadde født kom som et stort sjokk.

SJOKK: Sundfør avslørte nyheten på Instagram. Her er to av svarene der hun snakker om babyen. Foto: Skjermdump/Instagram

Forelsket

Hun kommenterer også hvordan livet har forandret seg, men at hun fortsatt er den samme.

– Jeg føler meg fortsatt som den samme kvinnen jeg var før svangerskapet. Mange sa at man mister interessen for andre ting og fokuserer kun på babyen. Jeg er fortsatt veldig fascinert og nysgjerrig på omgivelsene mine, og jeg er fortsatt inspirert til å skrive, lese og høre.

Artisten skriver også at hun er veldig forelsket i familien sin.

Sundfør har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.