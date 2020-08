Én kom aldri hjem fra julebordet: – Fremstår som helt uforståelig

Kvelden var over, og de siste festdeltagerne skulle til å reise hjem. Plutselig blødde en av dem kraftig fra halsen.

Lørdag 15. desember 2018 arrangerer en bedrift som driver med anleggsarbeid et julebord for sine ansatte i en lavvo på «Lille gratishaugen», rett ved Holmenkollen skianlegg.

Kvelden utspiller seg som et hvilket som helst julebord, og når klokken nærmer seg 02.30, er det kun omlag ti personer igjen på stedet.

Ingen av festdeltagerne legger merke til verken en krangel eller et basketak, men plutselig ser de at kollegaen deres, Piotr Bogusz (57), blør kraftig fra halsen.

Festdeltagerne ringer nødetatene. De ankommer stedet raskt og gjør livreddende tiltak, men ytre og indre halspulsåre på høyre side er skåret over, og polske Bogusz dør av skadene.

Hans latviske kollega (39) blir pågrepet og siktet for drapet.

Mener det fremstår uforståelig

Tirsdag begynner rettssaken mot den latviske 39-åringen i Oslo tingrett.

Han har fra tidlig erkjent straffskyld i saken, men har ikke gitt en forklaring på hva som var årsaken til drapshandlingen.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen er påtaleansvarlig i saken. Her er hun i forbindelse med en annen rettssak. Foto: Vidar Ruud

Ifølge statsadvokat Asbjørg Lykkjen, som er påtaleansvarlig i saken, har ikke etterforskningen avdekket et motiv for drapet.

– Det virker som om det ikke var noen foranledning til drapet. Det fremstår som helt uforståelig, sier Lykkjen.

Rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert 39-åringens mentale helse, og konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig.

Hadde med seg kniven

Latvieren og Bogusz hadde kjennskap til hverandre, uten at de skal ha vært spesielt nære venner. De var blant annet på samme vorspiel før julebordet.

39-åringens forsvarer, Bjørn Aksel Henriksen, sier til TV 2 at mannen er svært fortvilet over det som har skjedd.

Det er fra tidligere kjent at latvieren hadde med seg drapsvåpenet, en håndverkerkniv, på festen. Ifølge Henriksen hadde han ingen intensjon om å bruke kniven som et våpen.

– Han er anleggsarbeider, og han går med kniv på jobb, sier Henriksen.

Forbehold om forvaring

Latvieren er fra tidligere dømt for trusler, etter at han i 2017 løftet en kniv mot et ungt par som befant seg i nærheten av leiligheten hans.

I tiltalen legger påtalemyndigheten ned forbehold om at de kan legge ned påstand om at 39-åringen dømmes til forvaring.

Det er noe som kun vil idømmes om retten mener det er bevist at det er nærliggende fare for at latvieren vil begå nye, alvorlige lovbrudd.

Bistandsadvokaten til avdøde Bogusz, Jakub Zasada, sier at familien fremdeles tar dødsfallet svært tungt. De kan på grunn av reiserestriksjoner ikke overvære rettsaken i Norge.

– De er fortsatt i dyp sorg, situasjonen er fortvilende, sier Zasada.