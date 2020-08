Disse får du et gjensyn med i «Hver gang vi møtes»–jubileum

Her er alle artistene som gjør comeback på Vestre Kjærnes gård.

I forbindelse med TV 2s høstlansering ble det klart at den tiende sesongen av «Hver gang vi møtes» blir en sesong litt utenom det vanlige.

Et jubileum må naturligvis feires, og dette gjøres ved at 29 av over 60 tidligere «Hver gang vi møtes»-artister returnerer til Vestre Kjærnes gård i Våler.

Disse dukker opp i «Hver gang vi møtes – jubileum» Pål «OnklP» Tøien

Silje «Silya» Nymoen

Philip «Admiral P» Boardman

Bertine Zetlitz

Christel Alsos

Jonas Fjeld

Hans Petter Aaserud

Magnus Grønneberg

Åse Kleveland

Bjarne Brøndbo

Unni Wilhelsen

Frida Ånnevik

Henning Kvitnes

Øivind «Elg» Elgenes

Jan Eggum

Wenche Myhre

Sigvart Dagsland

Chris Holsten

Odd Nordstoga

Marion Ravn

Elisabeth «Bettan» Andreassen

Inger Lise Rypdal

Tshawe Baqwa

Halvdan Sivertsen

Øyvind «Vinni» Sauvik

Kurt Nilsen

Sol Heilo

Eva Weel Skram

Morten Abel

Selv om de naturligvis skal mimre tilbake til uforglemmelige opptredener, vil det også bli nye tolkninger, atistmøter og historier.

– Det fineste programmet

Innspillingen går i gang denne uken, og Odd Nordstoga (47), som deltok i forrige sesong, gleder seg veldig til å komme tilbake.

– Det skal bli artig å prøve å tolke flere låter, det tror jeg blir fint. Det jeg likte best med «Hver gang vi møtes»-sesongen jeg deltok i, var all den gode musikken som ble skapt, den gode maten og drikken og skikkelig artige folk å være sammen med, sier han.

Blant artistene som gjør comeback finner vi også Elisabeth «Bettan» Andreassen (62). Hun var en del av den åttende sesongen, sendt på TV i fjor, og legger ikke skjul på at hun satte umåtelig stor pris på å være med sist.

– «Hver gang vi møtes» er det fineste programmet en artist kan være med i. Det handler om det du setter mest pris på, musikken, sangene og det viktigste valgene du gjort i livet ditt, sier hun.

Et vendepunkt

Eva Weel Skram (34) var en av artistene i femte sesong av programmet, og da TV 2 intervjuet henne i forbindelse med årets høstlansering, beskrev hun deltakelsen i 2015 som et vendepunkt i karrièren.

– «Hver gang vi møtes» var med på å gi meg et skikkelig løft. Da hadde jeg og Thomas (Stenersen, journ. anm) hatt en periode på ti år med Eva & the Heartmaker med bare engelskspråklig musikk. Jeg hadde aldri sunget på norsk før, så da var det veldig stas å være med så mange artister med norskspråklig musikk og få synge på egen dialekt, fortalte hun.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier kanalen setter stor pris på at de 29 artistene ønsker å bidra til jubileumssesongen.

– TV 2 er takknemlige for at artistene stiller opp for å feire jubileumssesongen, og vi gleder oss stort til å dele dette med TV-seerne senere i høst. Dette blir en fantastisk reunion-sesong, og en fin oppladning til sesong 11 som kommer på nyåret med sju nye artister, sier Haldorsen.

«Hver gang vi møtes – jubileum» får premiere i løpet av november på TV 2 og TV 2 Sumo.