Kjartansson presentert som Vålerenga-spiller

Vidar Örn Kjartansson ble presentert som ny Vålerenga-spiller under en pressekonferanse som pågår nå. Den kan du se direkte i videovinduet øverst.

Kjartansson har skrevet under på en kontrakt ut 2023-sesongen.

– Det er fantastisk. Jeg lovet å komme tilbake en dag, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier Kjartansson.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen forklarer at et godt samarbeid mellom alle ledd i klubben gjorde overgangen mulig.

– At vi sitter her nå, er fordi Vidar også var så positiv til å komme at vi kunne få det til. Å få på plass en så god spiller – en klassespiller, som Dag-Eilev kaller det – kan være med å løfte laget videre, sier Ingebrigtsen.

Saken oppdateres.

Signeringen har ikke vært en hemmelighet. Tirsdag meldte TV 2 at den islandske spissen var blitt enig med Vålerenga om en avtale, mens flere medier var på plass da han landet på Gardermoen torsdag kveld.

Vålerenga skal ha hatt tøff konkurranse om spillerens signatur. Helt til det siste skal de svenske klubbene Hammarby og Malmö ha vært med i kampen, men nå er det altså Vålerenga som får storscoreren i rekkene.

I 2014 banket 30-åringen inn hele 25 mål for Vålerenga i Eliteserien. Kjartansson har vært klubbløs siden han ble løst fra kontrakten med tyrkiske Yeni Malatyaspor på grunn av økonomiske problemer som følge av koronapandemien.

Siden sist han var i Vålerenga, har islendingen spilt for Jiangsu, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Rostov, Hammarby og Rubin Kazan i tillegg til den tyrkiske klubben.

Vålerenga ligger på femteplass i Eliteserien, to poeng bak Odd på medaljeplass. En forsterkning i angrep kommer godt med. Klubbens toppscorer, Bård Finne, står med seks mål.