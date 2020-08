Varsler ny innstilling fredag ettermiddag

Fredag varsler valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti at det vil komme ny innstilling fredag ettermiddag.

«Valgkomiteen er innstilt på å lage et nytt forslag som presenteres en gang utpå ettermiddagen i dag,» skriver valgkomiteens leder Arild Grande i en SMS til NTB fredag morgen.

«Jeg kan dessverre ikke snakke med dere før vi er i havn med en ny innstilling. Håper på forståelse for dette,» legger han til.

Ledervalg lørdag

Fredag morgen bekrefter også fylkessekretær Jan Thore Martinsen at fylkeslaget vil holde ledervalg som planlagt på lørdagens fylkesårsmøte, men at det trolig blir navneendringer.

– Vi kommer til å endre noe på kjøreplanen vi har sendt ut tidligere, sier Martinsen.

– Akkurat hva har vi ikke landet på ennå, men av naturlige årsaker tar vi ut et par av innledningene som var planlagt. Så prøver vi å kjøre som planlagt ellers. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, sier han videre.

Fylkessekretæren bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer.

Endrer innstilling

Valgkomiteen la sist mandag frem en enstemmig innstilling hvor Trond Giske var innstilt som ny fylkesleder. Men torsdag kveld informerte valgkomiteen at innstillingen ikke lenger var gjeldende.

Det skjedde kort tid etter at tidligere AUF-er Sandra Skillingsås sto fram i Adresseavisen og fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap.

Valgkomiteen har fått frist til møtestart klokka 10.30 lørdag med å legge fram en ny innstilling.

Kommenterte varsel

Torsdag publiserte Trond Giske et innlegg på Facebook, der han skriver at han har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noen andre til ledervervet.

I innlegget kommenterer han også et varsel mot ham, som ble levert torsdag, bare to dager før årsmøtet.

– Varselet skriver seg fra et nachspiel for seks år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret, skriver han, og fortsetter:

– Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014.

Videre i innlegget kritiserer han pressen og gjentar at han for tre år siden offentlig beklaget «at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner», og han skriver at han var lei seg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser.

Giske kommer også med kritikk mot pressens håndtering av saken.

– Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær Varsom-plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, skriver han blant annet.