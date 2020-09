Camilla (18) kan miste høstjakta

I midten av august fullførte Camilla Lavik Knutsen det obligatoriske kurset på 30 timer for å kunne prøve seg som jeger. Eksamen ble bestått og hun sendte søknad til politiet om å få våpenlisens.

– Da fikk jeg beskjed om at det var ni til elleve ukers behandlingstid. Det burde vært mye kortere nå på høsten som det er jaktsesong, sier 18-åringen.

TV 2 treffer henne i en våpenbutikk der hun ser på en hagle. Den blir det lenge til hun kan bruke.

– Jeg synes det er dumt at det tar så lang tid. Jeg er veldig glad i å være ute i naturen og nå har jeg lyst til å drive med jakt, sier Knutsen.

Opp til 15 ukers behandlingstid

Det er mange i samme situasjon som 18-åringen. Politiets egen oversikt viser at det i de fleste av landets distrikter kan det være mer enn ti ukers behandlingstid på en søknad om våpenlisens.

Lengst må du vente i Agder, der tar det ti til femten uker å få svar på en søknad.

De tre politidistriktene som skiller seg ut med kortere behandlingstid er Finnmark, Sør-Vest og Troms politidistrikt. Her er ventetiden omkring en måned.

Fulle lagre

Den lange behandlingstiden skaper også utfordringer for våpenbutikkene som har tatt i mot bestilling fra ivrige jegere.

– Vi møter mange nye jegere og det er mye frustrasjon. De forteller at de har planlagt jakttur tidlig i høst og at de nå må avlyse den, sier Kenneth Stana i butikken Våpen-Søilen.

FRUSTERTE KUNDER: Kenneth Stana opplever at mange som nylig har tatt jegerprøven må vente lenge på å hente ut våpnene de har bestilt. Foto: Klaus Holthe/TV 2

På lageret står pakkene med nye våpen tett i tett. Våpnene er bestilt av jegere som ikke får lov til å hente dem ut før lisensen er i orden.

– Vi opplever at behandlingstiden for å få lisens har økt de siste årene. Politiet burde kanskje se på om man bør sette inn ekstra ressurser i forkant av jaktsesongen, sier Stana.

Lover innspurt

Politiet opplyser at de nå skal ha en skikkelig innspurt for å behandle så mange søknader som mulig, men at det er et krevende arbeid.

POLITI; Trond Sekkingstad, politiinspektør Vest politidistrikt Foto: Haakon Eliassen

– Våpen er et redskap som samfunnet og politiet vil ha kontroll på, ikke minst med tanke på skadepotensialet om det kommer i feil hender. Derfor er det viktig med en såpass streng forvaltning knyttet til dette, sier Trond Sekkingstad, leder for Felles enhet for utlending og forvaltning ved Vest politidistrikt.

Han avviser at politireformen med færre lensmannskontor er en faktor som gjør at behandlingstiden øker, og minner om at politiet ikke bare gir tillatelser.

– Vært arbeid handler også om å trekke tilbake tillatelser og få kontroll på våpen i dødsbo. Det er en viktig jobb og krever innsats, sier Sekkingstad.