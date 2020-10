På 90-tallet var Lamborghini på toppen av superbil-hierarkiet. I alle fall hvis kriteriet for å være nummer én var toppfart. Deres Diablo klarte svimlende 325 km/t. Det var til og med raskere enn Ferrari F40.

Hvordan det føltes å dundre nedover de delene av den tyske Autobahn som har fri fart, i en Lamborghini Diablo i over 300 km/t, er vanskelig å forestille seg.

Vi snakker tross alt om en bil uten noen form for elektroniske hjelpemidler. Her er det deg og bilen – og gjør du én feil, risikerer du å bli hardt straffet.

På 90-tallet var dette naturligvis en bil som var forbeholdt de aller rikeste. Ikke minst i Norge, hvor avgiftene på slike superbiler var egnet til å redde et helt statsbudsjett.

Opp gjennom årene er det likevel noen eksemplarer som har funnet veien til det kalde nord. En av dem befinner seg i Lærdal – og tilhører hotelldirektør Johannes Einemo.

Slik frister Johannes tusenvis av bilentusiaster til Lærdal

Selv Lamborghini må stoppe, når sauene skal krysse veien ... Foto: Mats Brustad

Krever respekt

Bilen til Johannes er en 1991-modell. Det betyr at det er en av de tidlige utgavene. Det igjen betyr at den har bakhjulsdrift, i stedet for firehjulsdrift, du girer manuelt – og nymotens greier som blokkeringsfrie bremser, servostyring, antispinn og antiskrens kan du selvsagt bare glemme. Disse tidlige modellen er også lettere. og på mange måter råere, enn de som kom senere.

Alt dette gjør at man skal sette seg bak rattet i denne bilen, med en god dose respekt.

I dag er det min tur. Når jeg lukker igjen saksedøra, vrir om nøkkelen og kjenner den 5,7 liter store V12-motoren vekkes til live rett bak ryggen, får jeg umiddelbart et solid adrenalinkick. Hele bilen rister når jeg berører gasspedalen. Det er en blanding av pur lykke og ren skjær frykt.

Diablo har kanskje tidenes største instrumentpanel! Foto: Mats Brustad

Akkurat sånn skal det være å gjøre seg klar til en kjøretur i en superbil!

Veneno - denne skal bygges i FIRE (!) eksemplarer

Fascinerende bil

Foran oss ligger svingete og mektige fjellveier som snor seg opp og ned av Aurlandsfjellet i opptil 1.500 meters høyde. Dette gleder vi oss til!

I klippet over kan du bli med på en helt unik biltur, der vi kjenner på kreftene som bor i bilen og avslører funksjonen til lyktene i frontspoileren. Det siste er faktisk ganske så fascinerende!

Se flere bilder av den vanvittige bilen her:

