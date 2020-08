Tror Vipers kan gå ubeseiret gjennom sesongen

Nora Mørk og Co. er storfavoritter før sesongen starter til helgen. Få hele tabelltipset her!

Vipers Kristiansand har vært suverene i norsk klubbhåndball de tre siste sesongene, og før denne sesongen er laget styrket enda mer.

Ingen andre lag tror de kan utfordre Vipers, som har rustet seg for Europa.

I podkasten «Kommentatorbua» sitt tabelltips diskuteres det om laget for først gang kan gå gjennom serien uten poengtap, slik Larvik gjorde noen ganger i glansdagene.

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror det, og får støtte fra Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad og hans tidligere kollega fra Larvik-tiden, Tor Odvar Moen, som nå skal lede Molde.

- Ja, jeg mener vi kan gå feilfritt, sier Gjekstad.

– Vi går for å vinne hver eneste kamp. Men det ble en svøpe i Larvik at de skulle gå ubeseiret gjennom, for det er ikke noe stort poeng. Det viktigste er å vinne serien. Og det kan bli disponeringer som ikke nødvendigvis gjør at vi vinner hvert poeng. Og et tap i ny og ned trenger ikke være avgjørende, men vi har ikke lyst til å tape noe.

– Det er en ting Vipers ikke har gjort ennå. Vi gjorde det i Larvik mange ganger, gikk gjennom serien uten poengtap. Det er det de mangler her hjemme. De har hatt en «onsdagssmell», men de har potensial til å gå feilfritt i hjemlig serie. Med Nora Mørk på laget gjør det at de glipptakene neppe skjer. Jeg har ikke møtt noen som ønsker mer å være god, eller best, hele tiden, sier Moen.

Moen mener at Vipers nå ser ut som en versjon av det Larvik var. Ikke helt og fullt, men litt. Og får støtte av Gjekstad.

- Vi er på nivå med det beste fra Larvik. Det mannskapet vi har nå, er bedre enn det i Larvik angrepsmessig, men i forsvar kan vi ikke sammenligne det helt ennå.

Gjekstad tror at Tertnes, Molde og Storhamar sitt toppnivå kan være utfordrende for Vipers, men alle vil slite med bredden over en hel sesong.

- Men vi skulle spasere inn gullet forrige sesong og endte med å tape med tolv mål hjemme mot Storhamar. Men det er klart, de andre skal slite med å slå oss.

I «Kommentatorbua» blir også mangelen på ambisjoner hos flere av lagene i REMA 1000-ligaen for kvinner diskutert.

Den nye Molde treneren har ambisjoner om å løfte sitt lag.

– Vi må ha ambisjoner om noe vi ikke har klart før. Og da må vi forsøke å få tak i noe metall, sier Moen.

Molde er blitt tippet på pallen før, men har bommet. Nå skal han med suksess fra Larvik innfri forventningene til klubben som får millioner fra Kjell Inge Røkke.

– Vi skal være i den kampen. Det er naturlig å tenke at Storhamar vil være der. De sikter seg inn på andre plassen. Tertnes vil være der oppe. Og jeg tror Byåsen vil være der, selv om de tipper seg selv litt lenger ned. Jeg er også spent på Sola som kan være mye bedre enn de fikk vist forrige sesong, mener Moen.

Svele har plukket ut spillere å være obs på den kommende sesongen:

Årets signering: Nora Mørk, Vipers

Årets spiller: Henny Ella Reistad, Vipers

Årets unge spiller: Thale Rushfeldt Deila

(Tabellen er et snitt av alle klubbens vurderinger - forrige sesongs plassering står i parentes)

1. VIPERS (1)

Klubbens tips 1, TV 2 tips 1

2. STORHAMAR (2)

Klubbens tips 2, TV 2 tips 2

3. MOLDE (5)

Klubbens tips 3, TV 2 tips 3

4. BYÅSEN (3)

Klubbens tips 5, TV 2 tips 5

5. TERTNES (4)

Klubbens tips 3, TV 2 tips 4

6. SOLA (10)

Klubbens tips 7, TV 2 tips 6

7. FANA (6)

Klubbens tips 6, TV 2 tips 8

8. FREDRIKSTAD (8)

Klubbens tips 8, TV 2 tips 7

————————————————————

9. AKER (7)

Klubbens tips 8, TV 2 tips 9

10. LARVIK (Nr.1 1.div.)

Klubbens tips 8, TV 2 tips 10

11. FLINT TØNSBERG (Nr.2 1.div.)

Klubbens tips 9, TV 2 tips 11

————————————————————-

12. OPPSAL (9)

Klubbens tips 7, TV 2 tips 12

13. RÆLINGEN (Nr.3 1.div.)

Klubbens tips 9-10, TV 2 tips 13

Serien er utvidet med ett lag dennes sesongen, fra 12 til 13, fordi det ikke ble spilt kvalifiseringskamper i vår på grunn av korona.

Lagene som blir nummer 12 og 13 rykker ned til 1.divisjon.

Kun ett lag rykker direkte opp fra 1.divisjon, mens lag 2, 3, og 4 fra 1.divisjon møter lag 11, 10 og 9 fra REMA 1000-ligaen til kvalifisering om tre plasser.

De åtte beste lagene går til sluttspill.