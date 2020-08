– AUF har tatt et voldsomt oppgjør

– Det var nesten en spektakulær dag i går, for oss som satt og fulgte med på dette minutt for minutt, sier politisk redaktør i Vårt Land Berit Aalborg.

Torsdag trakk valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti tilbake innstillingen av Trond Giske som fylkesleder. Arbeidsutvalget i fylkeslaget har bedt valgkomiteen om å jobbe videre med å finne en kandidat til ledervervet før fylkesårsmøtet lørdag.

– Det er sjelden man har sett en så tøff, rask utvikling av en politisk sak, som er en såpass begrenset sak som det vi hadde i går, sier Aalborg.

AUF har trukket støtten til Giske etter at Arbeiderpartiet i går bekreftet å ha fått et nytt varsel mot han om uapassende oppførsel.

– Vi som trodde han hadde bygget stein på stein og en solid grunnmur av gjenreist tillit i hjemfylket sitt, vi tok feil, sier politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud.

Kritiserer pressen

Torsdag publiserte Giske et innlegg på Facebook, der han skrev at han har forståelse for om fylkesvalget velger noen andre til ledervervet. Han kommenterte også varselet som ble levert mot han torsdag, to dager før årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Varselet skriver seg fra et nachspiel for seks år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret, skriver han og fortsetter:

– Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014.

Videre i innlegget kritiserer han pressen og gjentar at han for tre år siden offentlig beklaget «at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner», og han skriver at han var lei seg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

– Jeg sa at også jeg har lært av dette, og i det store organisasjonsarbeidet jeg har ledet i Trøndelag de siste to årene, har vi arbeidet med en god og trygg organisasjonskultur. Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret, skriver han.

Han skriver videre at «pressen omtaler varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling».

– Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom-plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, skriver han.

– Voldsomt oppgjør

Aslak Eriksrud sier det er alvorlig for Giskes gjenreiste tillit at den ikke tålte det som skjedde torsdag.

– Det viser jo at han har en lengre vei å gå med å rehabilitere seg selv i Ap og gjøre seg denne typen tillitsverv verdig, sier han.

Berit Aalborg mener det er lite som tyder på at Giske eller hans tilhengere kommer til å ta noen ny kamp slik saken ligger nå.

Samtidig sier hun at han i prinsippet kan komme tilbake.

– Men i går kveld hadde vi en utvikling som gikk på at samtlige fylkesledere i ungdomsorganisasjonen AUF gikk ut og sa at de ikke ønsket at han skulle ha den posisjonen. Ungdomsorganisasjonen har tatt et voldsomt oppgjør med han, og det vil nok være vanskelig for han i fremtiden, sier hun.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se han inne i posisjon i nærmeste fremtid og da er spørsmålet om kanskje tiden er gått forbi, legger hun til.

– Hva er nærmeste fremtid?

– Jeg tror ikke han kommer til å komme inn i regjering, og nå er jo spørsmålet om han kommer til å få stortingsplassen som han ønsker. Den nærmeste stortings- og regjeringsperioden vi nå går inn i, kan jeg ikke se for meg at han kommer til å ha viktige verv, sier hun.

Står i stormen

Aslak Eriksrud legger til at Giske har et sterkt politisk engasjement.

– Det er veldig mange av oss som nok ikke hadde stått i den stormen han har stått i de siste årene, og heller valgt å trekke seg ut. Det har de fleste politikere som har vært i samme situasjon som han, gjort, sier han.

Kommentatoren er ikke sikker på at Giske er ferdig i politikken, og poengterer at han fortsatt har sterk støtte i Trøndelag.

– Jeg tror nok at han sikter seg inn på renominasjon til Stortinget. Det er litt tidlig å begynne å konkludere med den type ting nå. Det er mye som skjer og det er mye følelser i sving akkurat nå, sier han, og fortsetter:

– Men jeg tror at hvis han skal komme tilbake til politikken, og hvert fall riskpolitikken, så må han i større grad vise ydmyket og selverkjennelse over Metoo-saken, og prøve å legge maktkampelementet som var en del av dette til side.

Skadelig

Aalborg tror det som nå har skjedd kan være skadelig for partiet, men at det ikke vil bli like skadelig hvis Giske nå ikke kommer inn som leder i Trøndelag Ap, som hvis utviklingen hadde fortsatt i flere dager.

– Det er klart at dette har vært krevende for partiet, men det at veldig mange nå har stått opp og satt ned foten, kan nok gjøre at en del av de kvinnelige ungdomsvelgerne på en måte kommer tilbake, sier hun.